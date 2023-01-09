С 1 июня больше 30 стран намерены прекратить работу с Беларусью по «Зеленым картам» 9.01.2023, 19:28

Как быть водителям.

С 1 июня этого года, как сообщалось ранее, больше 30 стран прекращают работу с Беларусью по «Зеленым картам». В Белорусском бюро по транспортному страхованию рассказали, не отменилось ли введение этого ограничения против нашей страны, а также дали рекомендации, как быть белорусам при выезде за границу.

В Белорусском бюро по транспортному страхованию подтвердили читательнице «Зеркало» (запись разговора есть в распоряжении редакции), что намерения Европы о разрыве сотрудничества с нашей стране по «Зеленой карте» остаются в силе. Но пока заключать эти виды страховых договоров можно.

— Наши страховые компании сейчас заключают такие договора на срок до 31 мая 2023 года. Потом этого сделать будет нельзя. Но это по состоянию на сегодняшний день, что может поменяться за все это время, никто не знает, — пояснили в бюро.

По словам сотрудника, сейчас по «Зеленым картам» выплаты (если они необходимы) на белорусский транспорт на территориях иностранных государств производятся.

— Потом (после 31 мая. — Прим. ред.) при выезде за границу нужно будет покупать внутреннюю страховку страны, которую вы будете посещать. К примеру, если вы едете в Чехию через Польшу, то надо будет покупать польскую страховку, а потом — чешскую.

Что такое «Зеленая карта» и что с ней произошло

Международная страховка «Зеленая карта» работает в 47 странах, среди них — Беларусь, большинство стран Европы, Иран, Тунис и Марокко. Такая страховка позволяет водителю не заключать договор пограничного страхования при пересечении границ (раньше так и было). Водителям из Беларуси, которые едут на своем авто за границу, нужно купить «Зеленую карту» — это обязательный договор, без нее машины развернут на погранпереходах. Зато если за границей водитель авто спровоцирует ДТП, то все убытки (кроме штрафов) и возмещения потерпевшим выплачивает страховщик. То есть страхуется не автомобиль, а ответственность его владельца перед другими участниками дорожного движения.

Из-за войны в Украине, а также из-за санкций западных стран, сотрудничество по системе «Зеленая карта» Беларусью (как и с Россией) некоторые страны прервали. Сначала в конце марта такое решение приняла Украина. Позже к Киеву присоединились еще порядка 30 стран, но с оговоркой, что сотрудничество прекратится с 1 июня 2023 года. Среди этих стран — Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария, Эстония.

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