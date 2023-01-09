Вера россиян в счастливое будущее обвалилась до минимума за 14 лет 4 9.01.2023, 19:39

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Чаще других ожидают трудностей для страны россияне с высшим образованием.

Россияне перестали надеяться, что новый год будет лучше предыдущего. Война в Украине, которая обернулась многотысячными потерями, масштабными экономическими проблемами и сделала Россию главным мировым изгоем, пошатнула веру граждан в позитивные изменения в государстве.

Несмотря на заверения руководства, что ситуация под контролем и все «идет по плану», а санкции России «только на пользу», 44% граждан ожидают, что 2023-й для страны будет трудным, еще 7% — плохим, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 45% респондентов сохраняют оптимизм.

Баланс оценок стал отрицательным (-6%) впервые со времен мирового экономического кризиса 2008 года. Чаще других ожидают трудностей для страны россияне с высшим образованием (61%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (69%), жители Северо-Западного федерального округа (65%) и активные пользователи интернета (66%).

Как заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров, у населения «есть большой запрос на мир, на стабилизацию, на успокоение». «Но это именно желание. А если говорить о прогнозах, то, конечно, большинство полагает, что следующий год будет очень непростым», — отметил он.

При этом россияне ожидаемо остались недовольны и прошедшим годом. Объявленная президентом Владимиром Путиным война столкнула страну в пропасть. 83% участников опроса назвали 2022 год трудным или очень тяжелым для России, противоположной точки зрения придерживаются лишь 14% граждан.

Что касается личных итогов, 52% респондентов назвали прошлый год в целом хорошим для себя и своей семьи, 45% — трудным. Федоров считает, что на результат повлияли различные социальные выплаты, а также то, что в условиях войны, «когда актуализировались риски безопасности жизни, сами притязания и амбиции людей несколько снизились». «В ситуации, когда не до жиру, когда действительно кризис, когда военный конфликт, когда санкции, попытки изолировать и угрозы резко выросли, здесь люди начинают ценить такие базовые вещи. Есть здоровье, есть еда, есть дорогие, милые люди, есть работа, и это становится более весомым», — пояснил он.

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