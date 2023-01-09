Умер разработчик ракет «Калибр» Камнев 6 9.01.2023, 19:51

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Павел Камнев

Он скончался на 86-м году жизни.

Разработчик ракет «Калибр», научный руководитель Концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Павел Камнев скончался на 86-м году жизни, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Концерна.

До назначения на должность научного руководителя «Алмаз-Антея» Камнев возглавлял КБ «Новатор», где были разработаны «Калибры».

Павел Камнев родился 14 ноября 1937 года в городе Махачкала, Дагестанская Автономная Советская Социалистическая Республика. В 1961 году с отличием окончил Московский авиационный институт. В 1991 году стал первым заместителем главного конструктора, а в 1996 году — генеральным директором — генеральным конструктором самостоятельного предприятия «Опытное конструкторское бюро „Новатор“». В 2004 году Камневу была присвоена научная степень доктора технических наук.

С апреля 2017 года Камнев занимал должность научного руководителя акционерного общества «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“».

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