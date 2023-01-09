ГПСУ: Со стороны Беларуси может возобновиться вторжение российских подразделений 4 9.01.2023, 20:02

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РФ и Беларусь нагнетают ситуацию на границе.

Россия и Беларусь нагнетают ситуацию на границе с Украиной, но она остается контролируемой. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, который транслировал канал «Рада».

«Украина никогда не забывала о том, что со стороны Беларуси может возобновиться вторжение российских подразделений. Россия активно давит на Беларусь, чтобы та полноценно приняла участие в войне», – сказал он.

Поэтому пограничники готовы к любому варианту развития событий, подчеркнул спикер ГПСУ. Ситуацию усложняют совместные военные учения двух стран, сказал он. Защитники Украины усиливают свои позиции на этом направлении и укрепляют границу и приграничные территории.

«К счастью, мы не фиксируем перемещения техники или полетов тяжелой авиации непосредственно рядом с границей либо каких-то других провокаций. Однако мы готовы к развитию чего-либо, что может осуществить Россия на этом направлении», – сказал он.

При этом РФ и Беларусь сообщениями о наращивании так называемой региональной группировки войск «союзного государства» постоянно нагнетают ситуацию, поэтому Украина вынуждена держать на этом направлении необходимое количество сил и средств на случай попытки повторного вторжения, отметил Демченко.

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