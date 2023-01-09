В Германии белорус задремал за рулем и повредил автобан на €40 тысяч 9.01.2023, 20:12

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Травмы в ДТП получили три человека.

Гражданин Беларуси в федеративной земле Мекленбург-Передняя Померания, что в Германии, попал в ДТП с пострадавшими, информирует пресс-служба немецкой полиции.

Авария с 50-летним водителем-белорусом произошла в воскресенье, 8 января. Так, на автобане «BAB 24» в границах населенных пунктов Вёббелин и Хагенов белорус не справился с управлением и оказался в кювете.

- Микроавтобус с тремя пассажирами, которым управлял 50-летний белорус, съехал с проезжей части дороги по ходу движения вправо, протаранил ограждение, а затем опрокинулось и остановилось на газоне, - указали в пресс-службе.

Травмы в ДТП получили три человека: водитель и 32-летний пассажир отделались легкими повреждениями, а у 61-летнего мужчины тяжелые увечья.

- Нанесен материальный ущерб около 40 тысяч евро, - подчеркнули в пресс-службе.

Также уточняется, что часть трассы закрывали на 3 часа из-за работы эвакуатора и дорожных служб по восстановлению участка.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства ДТП. Предварительно, виной аварии стало то, что водитель на пару секунд задремал за рулем.

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