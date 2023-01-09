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В Беларуси изменили правила продажи алкоголя

  • 9.01.2023, 20:32
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В Беларуси изменили правила продажи алкоголя

Нововведения вступят в силу 22 января 2023 года.

В Беларуси меняются правила продажи алкогольных напитков. Отдельные нововведения определило соответствующее постановление Совмина (№964 от 30 декабря 2022-го), сообщает Национальный правовой интернет-портал.

В частности, в Беларуси запретили выкладывать алкоголь у касс в магазинах, других местах расчета с покупателями и также на торговом оборудования, которое непосредственно прилегает к кассам.

Речь идет об обычных супермаркетах и магазинах, так как в торговых точках, специализирующихся на продаже алкоголя (фирменных магазинах) по-прежнему алкогольные напитки могут быть выставлены у кассы.

Также это правило не распространяется на магазины беспошлинной торговли, магазины и павильоны величиной от 400 и менее квадратных метров, сельмаги, автолавки или объекты общепита.

Документ вступает в силу с 22 января 2023 года.

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