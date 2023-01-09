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Кувейт в пять раз увеличивает экспорт дизельного топлива в Европу

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  • 9.01.2023, 21:24
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Кувейт в пять раз увеличивает экспорт дизельного топлива в Европу

Страна поможет компенсировать сокращение поставок из РФ.

Кувейт увеличит в пять раз — до 2,5 млн тонн, или примерно до 50 000 баррелей в день, — экспорт дизельного топлива в Европу в 2023 году, чтобы помочь компенсировать сокращение поставок из России. Также Кувейт удвоит до 5 млн тонн экспорт в ЕС авиатоплива, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Евросоюзу грозит потенциальная нехватка дизтоплива с 5 февраля, когда вступает в силу запрет импорта нефтепродуктов из России. По информации Bank of America, цены на дизельное топливо могут вырасти до 200 долларов за баррель уже в первом квартале 2023 года из-за европейского эмбарго.

На конец прошлого года ЕС покупал почти 1,3 млн баррелей в день нефтепродуктов из России. Примерно половина их приходилась на дизель.

Кувейт в последние годы потратил десятки миллиардов долларов на модернизацию и строительство новых нефтеперерабатывающих заводов. Его крупнейшим вложением было строительство завода Аль-Зур — одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в мире, рассчитанного на переработку 615 000 баррелей сырой нефти в день. В конце прошлого года завод впервые отправил на экспорт дизельное топливо и топливо для реактивных двигателей.

Общая мощность переработки Кувейта вырастет примерно до 1,5 млн баррелей в сутки после того, как Аль-Зур будет полностью введен в эксплуатацию.

Ожидается, что другие ближневосточные производители нефти, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, также увеличат экспорт дизтоплива в Европу в 2023 году.

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