Сколько налогов платят белорусы 2 9.01.2023, 21:50

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Даже не половина зарплаты, а намного больше.

Чиновники периодически заявляют, что белорусы недоплачивают за какие-то услуги или товары. Накануне Министерство по налогам и сборам упрекнуло население, что оно «недоплачивает» налог на первую квартиру, пишет «Зеркало».

Правда ли, что белорусы недостаточно обеспечивают финансами государство и сколько налогов платит каждый из нас?

Какие налоги есть в Беларуси

Как таковых налогов (вместе со сборами и пошлинами) довольно много. Про некоторые из них знает практически каждый, а часть этих выплат для многих остается незамеченной.

Один из наиболее популярных — подоходный налог. Его размер хорошо помнят бизнесмены и предприниматели, а также самозанятые и те, кто занимается фрилансом, потому что они сами высчитывают, сколько должны уплатить государству. Для них ставка этого налога часто выше, чем для наемных работников. Наемные работники тоже каждый месяц видят в своих расчетных листках вычтенную сумму в размере 13% от зарплаты. Это и есть тот самый подоходный налог. Но так как его за наемных работников посчитал и уже отнял для выплат налоговым органам наниматель, то многие из нас не задумываются, сколько же платят государству из зарплаты каждый месяц.

Например, в январе-ноябре прошлого года средняя зарплата по стране была 1606 рублей. Те, кто получал именно такой заработок, каждый месяц отдавали государству почти 209 рублей подоходного налога. То есть за 11 месяцев такой работник заплатил в казну 2299 рублей. А представьте, что таких работников миллионы, а в общей сложности только в виде такого налога в бюджет поступают миллиарды рублей в год.

Самый большой по доходности бюджета налог — это налог на добавленную стоимость (НДС). Чаще всего его ставка составляет 20%. Его платит абсолютной каждый белорус, но делает это незаметно для самого себя. Просто каждый раз покупая какой-то товар или услугу, примерно пятую часть от их стоимости вы отдаете государству в виде этого налога, но не напрямую.

Допустим, вы сходили в магазин и потратили там 150 рублей. В среднем 30 рублей из этой суммы идет в бюджет в виде НДС. Если в ваших покупках были детские товары и лекарства, то эта сумма будет ниже, потому что НДС на них составляет не 20%, а 10%. В чеке этот налог никак не отражен, вы просто заплатите — и все. Но до того, как все эти товары попали к вам в тележку, компании уже заплатили по ним НДС. Так как в конечном счете любая компания зарабатывает на продаже своих товаров или услуг, то все налоги, которые она платит государству, закладываются в их стоимость. Налог на добавленную стоимость в этом списке занимает главное место.

Кроме того существует налог на прибыль. Как следует из названия, его компании уплачивают из своей прибыли. Раньше он составлял 18%, а с начала этого года 20%. Иначе говоря, пятую часть от своей прибыли компании отдают государству. Благодаря этому налогу в бюджет поступает около десятой части доходов.

Акцизы формально считаются не налогами, они выведены в отдельную касту. Но это не меняет сути — их тоже платят компании. Правда, не все, а только те, которые государство определяет как подакцизные. В первую очередь это алкогольные напитки, табак и топливо. Опять же, платят их компании, но очевидно эти расходы закладываются в конечную стоимость продукции. Это означает, что в финансировании бюджета таким путем участвуют все, кто покупает бензин, сигареты и спиртные напитки. Акцизы приносят бюджету 7−8% от всех доходов.

Таможенные пошлины в расчетах бюджета, как правило, включены в раздел «Доходы от внешнеэкономической деятельности». Платят их компании, которые импортируют или экспортируют свои товары. Ставки таких пошлин сильно разнятся. Если экспортеры закладывают размер пошлин в цену для покупателей из других стран, то импортеры — для белорусов. Значит, как и с НДС и акцизами, эти выплаты касаются всех, кто покупает такие импортные товары.

Это самые крупные и заметные налоги. Но их на самом деле куда больше. Например, налог на собственность, налог на собак, налог на недвижимость (теперь включая первую квартиру), земельный налог. С этого года появился налог на профессиональный доход.

Есть еще интересные и довольно крупные выплаты, которые многие из нас не замечают. В расчетных листках наемных работников всегда указана вычтенные отчисления в Фонд соцзащиты населения в размере 1% от зарплаты. Кажется, что 1% — это не так уж и много. Но у этой выплаты есть скрытая сторона: за каждого работника в компании наниматель платит в ФСЗН еще 34% от зарплатного фонда. Из них 28% — это пенсионное страхование и 6% — социальное страхование.

Формально это не налоги, а страховые выплаты, но это тоже финансирование государства со стороны людей, которое позволяет ему выполнять основные функции. То есть каждый работник по сути оплачивает взносы государству для своей будущей пенсии, для получения больничных, пособия по инвалидности, пособия по уходы за ребенком.

Именно поэтому в самом начале мы говорили о формально бесплатной медицине. Ведь если учесть, что бюджет, из которого она содержится, на 90% формируется за счет налогов, да к тому же каждый работник платит страховые взносы, то можно смело говорить, что белорусы заранее оплачивают услуги государственной медицины, независимо от того, как часто ей пользуются.

Сколько налогов платит каждый белорус

Давайте посчитаем. Допустим, вы наемный работник и трудитесь на какую-то компанию (не важно, частная она или государственная), а не являетесь бизнесменом. В этом случае вы платите 13% подоходного налога, 1% взносов в ФСЗН, а ваш наниматель доплачивает вместо вас в этот же фонд еще 34% от вашей зарплаты. То есть уже в день получки вы отдаете государству 48% своей зарплаты.

Почему мы считаем, что 34%, которые платит наниматель, отдаете вы? Потому что во многих странах эти выплаты сначала получает работник, и потом уже сам платит государству, у нас же они просто до работника не доходят, а вычитаются заранее и идут в ФСЗН напрямую от нанимателя. При другом подходе ваша зарплата могла быть на 34% выше, но вам самим надо было бы заплатить страховые взносы.

Итак, вы — тот самый «средний» белорус, которому повезло получать среднюю зарплату. Значит, в ноябре прошлого года вам полагалось за труд 1648 рублей. Наниматель уже заплатил за вас взносы в ФСЗН, еще 1% туда же и подоходный налог у вас вычли сразу из зарплаты. Получается, что на руки вы получили чуть больше 1417 рублей.

Будучи «средним» белорусом, примерно 40% или почти 567 рублей вы потратили на продукты питания. Из них примерно 113 рублей вы отдали государству в виде НДС (если взять ставку в 20%).

Но, как мы выяснили выше, в стоимость товаров и услуг включены и другие налоги, которые платят компании. Очевидно, что в этом случае, благодаря вашим покупкам в бюджет ушло больше денег. Если у вас есть машина и вы за месяц выпили пару бутылок вина, значит, вы заплатили в бюджет акцизы. К тому же, имея личное авто, на вас распространяется транспортный налог. Если вы покупали одежду, технику, ходили в кафе или столовые, вы опять же платили не только за сам товар или услугу, но и включенные в их стоимость налоги.

Если вы арендуете квартиру, то платите ее владельцу, а он потом отдает часть средств в виде налога за то, что сдает жилье в аренду. А если вам посчастливилось иметь свое жилье — то вы платите за него налог. У вас есть собака? Значит, вы хорошо знаете, сколько отдаете государству налога за нее.

В итоге получается, что практически незаметно большую часть своей зарплаты вы отдаете государству. Но это не уникальный случай Беларуси. Как мы отмечали выше, содержание государства за счет налогов — это нормальная практика развитого мира. Это обязательное условие жизни в современном обществе в любой стране. В обмен государство обязуется предоставлять гарантии и услуги, оговоренные в Конституции и законах. Например, защищать от преступлений, обеспечивать национальную безопасность и неприкосновенность территории, оказывать различные государственные услуги, заботиться о повышении качества жизни граждан, принятии удобных для него законов и положений, развития инфраструктуры. Это также гарантирует условно бесплатные здравоохранение и образование.

Как государство выполняет все эти обязательства — это вопрос, который лежит уже в другой плоскости.

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