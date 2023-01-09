Опального бизнесмена Юрия Чижа ждет очередной суд 9.01.2023, 22:07

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Юрий Чиж

Его будут судить по четырем статьям.

Суд над опальным бизнесменом Юрием Чижом начнется 12 января. Известному бизнесмену, основателю кампании «Трайпл» инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса, пишет «Народная воля».

Судебный процесс начнется 12 января.

Судя по расписанию суда Центрального района Минска, Юрию Чижу инкриминируются четыре статьи Уголовного кодекса Беларуси:

ч.2 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями);

ч.2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов (редакция утратила силу 26.05.2021);

ч. 2 ст. 235 (легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем);

ч.4 ст. 209 (мошенничество).

Ранее сообщалось, что по первым двум статьям его помиловали, поскольку он компенсировал предъявленный ущерб. Почему они фигурируют в расписании суда — пока не ясно.

Сам Юрий Чиж для комментариев пока не доступен.

Уголовное дело основателя группы кампаний «Трайпл» будет рассматривать известный судья Валерий Есьман.

Напомним, в марте 2016 года КГБ задержал приближенного к Александру Лукашенко бизнесмена, владельца группы компаний «Трайпл» Юрия Чижа. Его подозревали в неуплате налогов в особо крупном размере. Ведомство заявляло, что Чиж скрывал деньги через московскую фирму, а ущерб оценивали в 12 млн долларов. На тот момент он был одним из самых известных бизнесменов Беларуси и занимал 12 место в бизнес-рейтинге «Ежедневника».

Это было второе задержание бизнесмена, в первый раз силовики им заинтересовались в 2007 году по делу генерального директора «Белнефтехима» Боровского. О первом задержании практически ничего не сообщалось. Известно, что Юрия Чижа вскоре отпустили под подписку о невыезде. После второго ареста в 2016-м Чиж содержался в СИЗО КГБ, а в сентябре был переведен под домашний арест. По словам близких к нему людей, тогда бизнесмену дали шесть месяцев на возврат предъявленных необходимой суммы. Александр Лукашенко заявлял, что Чижу насчитали «то ли 12, то ли 13 миллионов долларов» ущерба.

С этого дела началось крушение бизнес-империи Чижа. В тот год его компания зафиксировала около 20 млн долларов убытков. После «Трайпл» смог поправить свое экономическое положение, но бизнесмену пришлось избавиться от некоторых своих активов. Часть из них перешла его бизнес-партнеру и другому приближенному к Александру Лукашенко бизнесмену Алексею Алексину. В 2020 году «Трайпл» все же подал в суд заявление об экономической несостоятельности.

В марте 2021 года года появилась информация об очередном задержании Юрия Чижа. Это подтвердили его родственники, но никак не комментировал КГБ. Через три месяца его перевели под домашний арест.

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