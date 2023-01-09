Австралия пострадала от наводнения, которое случается раз в 100 лет
- 9.01.2023, 22:13
Военные самолеты вынуждены были эвакуировать жителей.
Удаленный регион в глубине Австралии пострадал от наводнения, которое бывает раз в 100 лет, и военные самолеты вынуждены были эвакуировать жителей.
Об этом сообщает Sky News.
Как отмечает издание, кризис в регионе Кимберли в Западной Австралии был спровоцирован на прошлой неделе тропическим циклоном Элли, который принес годовое количество дождей в некоторых районах за считанные дни.
«Люди в Кимберле переживают наводнение, которое происходит раз в 100 лет, это самое сильное наводнение за всю историю Западной Австралии», - подчеркнул Стивен Доусон, министр службы чрезвычайных ситуаций Западной Австралии.
Он сказал, что «вода повсюду» и что в некоторых районах паводковые воды протянулись на 50 км с затоплением, «на сколько достигает глаз».
Премьер-министр правительства Австралии Энтони Альбанезе сказал, что еще слишком рано оценивать полную стоимость восстановления разрушенных автомагистралей и мостов, но окончательная цифра будет достаточно велика.
«Мы видели огромные повреждения инфраструктуры, мы видели людей, потерявших практически все в результате этого бедствия», - добавил Альбанезе.
Кроме того, он пообещал отремонтировать дома и восстановить инфраструктуру во время посещения пострадавших общин. Военная авиация помогала доставить грузы по воздуху и эвакуировала жителей в безопасное место в таких отрезанных городах, как Фицрой-Кроссинг.