Австралия пострадала от наводнения, которое случается раз в 100 лет 9.01.2023, 22:13

Военные самолеты вынуждены были эвакуировать жителей.

Удаленный регион в глубине Австралии пострадал от наводнения, которое бывает раз в 100 лет, и военные самолеты вынуждены были эвакуировать жителей.

Об этом сообщает Sky News.

Как отмечает издание, кризис в регионе Кимберли в Западной Австралии был спровоцирован на прошлой неделе тропическим циклоном Элли, который принес годовое количество дождей в некоторых районах за считанные дни.

«Люди в Кимберле переживают наводнение, которое происходит раз в 100 лет, это самое сильное наводнение за всю историю Западной Австралии», - подчеркнул Стивен Доусон, министр службы чрезвычайных ситуаций Западной Австралии.

Он сказал, что «вода повсюду» и что в некоторых районах паводковые воды протянулись на 50 км с затоплением, «на сколько достигает глаз».

Премьер-министр правительства Австралии Энтони Альбанезе сказал, что еще слишком рано оценивать полную стоимость восстановления разрушенных автомагистралей и мостов, но окончательная цифра будет достаточно велика.

«Мы видели огромные повреждения инфраструктуры, мы видели людей, потерявших практически все в результате этого бедствия», - добавил Альбанезе.

Кроме того, он пообещал отремонтировать дома и восстановить инфраструктуру во время посещения пострадавших общин. Военная авиация помогала доставить грузы по воздуху и эвакуировала жителей в безопасное место в таких отрезанных городах, как Фицрой-Кроссинг.

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