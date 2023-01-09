Польша создает новую дивизию на границе с Беларусью 9.01.2023, 22:35

Ее задачей будет «эффективно сдерживать агрессора» с востока.

В граничащем с Беларусью и Литвой Подляском воеводстве на северо-востоке Польши создается новое воинское соединение - Первая дивизия пехоты легионов.

Об этом сообщил в понедельник, 9 января, в столице воеводства Белостоке вице-премьер, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак. Численность личного состава дивизии он не назвал, однако именно дивизии, насчитывающие от 10 до 15 тысяч солдат и офицеров, являются крупнейшими формированиями в вооруженных силах Польши в мирное время.

Необходимость в новой дивизии Блащак объяснил тем, что за восточной границей Польши происходит «попытка восстановить Российскую империю», которую министр назвал «империей зла» - вне зависимости от того, «белая она, красная или — как теперь — Путина». Задачей нового формирования будет «эффективное сдерживание агрессора», чтобы тот не посмел «напасть на нашу страну», подчеркнул польский политик.

Дивизию предполагается оснастить американскими танками Abrams и южнокорейскими танками K-2, чтобы «максимально использовать современное вооружение, которое уже поступает в Польшу». Исходя из опыта нынешней войны, особое внимание предполагается уделить артиллерии. В созданную при дивизии артиллерийскую бригаду войдут самоходные польские гаубицы Krab и южнокорейские самоходные гаубицы К9.

Мариуш Блащак заявил, что приказы о формировании подразделений и частей, которые должны войти в состав новой дивизии, уже отданы.

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