ГАИ ввела в Минске план «Погода» из-за сложной обстановки на дорогах 3 9.01.2023, 22:51

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Водителям — держать дистанцию, пешеходам — не делать резких движений.

В связи с осложнением погодных условий ГАИ ввела в Минске план «Погода», сообщает пресс-служба ведомства.

Водителям Госавтоинспекция советует держать дистанцию и выбирать безопасную скорость движения.

«Не выполняйте без надобности такие маневры, как перестроение или обгон. Тормозить нужно плавно и заранее, потому что резкое движение руля может мгновенно развернуть автомобиль поперек дороги. Обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности», — сообщили в ГАИ.

Пешеходам рекомендовали быть особенно внимательными при переходе проезжей части: «смотреть по сторонам и не делать резких движений».

Экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, оказавшимся в сложной ситуации на дороге. В случае возникновения нештатной ситуации звоните по номеру 102.

Напомним, на вторник, 10 января, в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности.

«10 января, во вторник, по восточной половине страны ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15−20 м/с, ночью и утром по северо-восточной половине — сильный снег, метель», — говорится в сообщении Белгидромета.

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