РЖД отчитались о сильнейшем за 13 лет падении грузоперевозок 2 9.01.2023, 23:01

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Санкции и рецессия уронили спрос на услуги Российских железных дорог.

В декабре транспортная монополия, оперирующая третьей крупнейшей ж/д сетью в мире, перевезла на грузовых поездах 102,7 млн тонн. Спад в годовом выражении составил 5,3%, и ускоряется с осени: в октябре это было 3%, в ноябре 4,1%.

По итогам всего 2022 года объем железнодорожных грузоперевозок сократился на 3%, и это худший результат для РЖД с 2009 года, отмечают аналитики MMI.

Из 15 «позиций», которые отслеживает компания в своей статистике, в минусе оказались 13. Перевозки лесных грузов рухнули на 24,8% год к году после того, как страны ЕС ввели эмбарго на поставки из России, а с поиском новых покупателей в Китае возникли сложности.

Перевозки угля — основного по объему груза для РЖД — просели на 4,6%, кокса — на 15,7%, удобрений — на 6,9%, черных металлов — на 4,3%.

«Погрузка РЖД — один из ключевых опережающих индикаторов положения дел в промышленности», — пишут аналитики MMI.

Согласно Росстату, к концу ноября объемы промпроизводства в России сократились на 1,8% против 2,6% в октябре. Спад в добывающей отрасли замедлился с 2,7% до 2,2% год к году, а на фабриках и заводах обрабатывающего сектора — до 1,7% с 2,4%.

Впрочем, количество падающих базовых отраслей (20) заметно превышает число растущих (9), а за мажорными цифрами надо различать существенные «нюансы», отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Официальную статистику вытягивают в плюс оборонные заводы, которые работают в три смены и переведены на практически круглосуточный режим. Так, производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т. д.) подскочило на 16,5%, а производство «готовых металлических изделий» (в эту группу входят боеприпасы) — на 15,9%.

Улучшение динамики промпроизводства обеспечено отраслями, предположительно, связанными с военными заказами, говорит Беленькая.

Что касается остальной промышленности, то она испытывает проблемы из-за санкций, отрезавших заводы от поставщиков и рынков сбыта.

Согласно опросу Торгово-промышленной палаты (ТПП), 60% российских компаний ощутили на себе влияние санкционных ограничений, а 75% не смогли найти новых партнеров вместо тех, кто отказался с ними работать.

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