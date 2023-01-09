Салливан: США должны действовать быстро и решительно, чтобы помочь Украине победить 2 9.01.2023, 23:15

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Джейк Салливан

Фото: AFP

Киев нужно срочно обеспечить резким увеличением военных поставок.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил убеждение, что Соединенные Штаты, а также страны-союзники и партнеры должны в ускоренном темпе обеспечивать Украину поддержкой для достижения ею победы.

Об этом он заявил в разговоре с журналистами в понедельник, передает «Укринформ».

«Вопрос заключается в том, должны ли мы двигаться быстро и решительно, чтобы поддержать Украину инструментами для ее победы в этой войне? И (бывшая) госсекретарь Кондолиза Райс и (бывший) министр обороны Роберт Гейтс ответили на этот вопрос - да. Что ж, мы тоже отвечаем на этот вопрос - да», - сказал советник президента Байдена.

Таким образом, Салливан прокомментировал статью Райс-Гейтса для The Washington Post, обнародованную в субботу. Ее авторы подчеркнули, что военный потенциал и экономика Украины сейчас почти полностью зависят от спасительных поставок Запада. Кроме того, они отметили, что в случае отсутствия «большого прорыва» Украины и успехов на поле боя давление Запада на Киев относительно проведения переговоров с россиянами будет расти. А любое перемирие даст российским войскам возможность восстановить силы, чтобы возобновить наступление. И это неприемлемо.

«Единственный способ избежать такого сценария — срочно обеспечить Украину и их союзников резким увеличением военных поставок и возможностей, достаточных для того, чтобы сдержать новое наступление России и дать Украине возможность отбросить российские силы на востоке и юге», - подчеркнули Райс и Гейтс в своей публикации.

В этой связи Салливан отметил, что объявление Белым домом последнего пакета помощи Украине на более чем $3 миллиарда свидетельствует, что администрация США привержена этому не на словах, а на деле.

В то же время он выразил убеждение, что «подавляющее большинство» членов Конгресса США, так же как и подавляющее большинство американцев, «продолжают решительно поддерживать политику обеспечения Украины средствами для защиты от российской агрессии».

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