Минобороны Украины высмеяло российские фейки об «операции возмездия» 1 9.01.2023, 23:26

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Ложь каждый раз побеждает сама себя.

Министерство обороны Украины 9 января в Twitter еще раз обратило внимание, что заявления министерства обороны РФ об «уничтожении» высокоточных реактивных систем залпового огня (РСЗО) и якобы гибели 600 украинских военнослужащих в Краматорске Донецкой области в результате российской "операции возмездия" являются ложью.

«Уничтоженные», согласно сводкам минобороны РФ, HIMARS ежедневно сжигает склады и казармы оккупантов. Сотни якобы убитых украинских солдат отражают самоубийственные атаки рашистов-смертников в Бахмуте и Соледаре [Донецкой области]. История знала битвы, выигранные хитростью. Но ложь каждый раз побеждает сама себя», – сказано в сообщении.

“Destroyed”, according to the 🇷🇺MOD, HIMARS burn down warehouses & barracks of occupiers daily. Hundreds of supposedly “killed” 🇺🇦 soldiers are repelling ruscist suicide attacks in Bakhmut&Soledar.

History has known battles won through guile. But a lie defeats itself every time. — Defense of Ukraine (@DefenceU) January 9, 2023

Минобороны РФ сообщало 3 января об «уничтожении» четырех украинских систем HIMARS в Донецкой области. С учетом этой информации общее число «уничтоженных» систем HIMARS, упомянутых в отчетах минобороны РФ, достигло 27 единиц, в то время как поставлено в Украину было, согласно официальной информации, только 20 подобных установок.

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