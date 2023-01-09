ВСУ продвигаются на Сватовском и Кременском направлениях

ВСУ продвигаются на Сватовском и Кременском направлениях1
- 9.01.2023, 23:37
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Об этом заявил глава Луганской ОВА.
Вооруженные силы Украины продвигаются вперед на Сватовском и Кременском направлениях, удается понемногу деоккупировать территорию в сторону Кременной. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.
По его словам, оккупанты постоянно подтягивают на эти направления новые резервы.
Как рассказал глава ОВА, в результате обстрелов россиянами одного из освобожденных населенных пунктов Луганщины 9 января, двое гражданских погибли и двое получили ранения.
Как отметил Гайдай, оккупанты постоянно атакуют и обстреливают Белогоровку, а в Новоселовском войска РФ не оставили ни одного уцелевшего здания.