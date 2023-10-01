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Турецкая Baykar инвестирует около 100 миллионов долларов в три проекта в Украине

  • 1.10.2023, 3:37
Турецкая Baykar инвестирует около 100 миллионов долларов в три проекта в Украине

Процесс уже пошел.

Турецкая компания Baykar, производитель ударных беспилотников Bayraktar TB2, планирует инвестировать около 100 миллионов долларов в реализацию трех проектов на украинской территории, заявил на Форуме оборонных индустрий в Киеве генеральный директор Халюк Байрактар, которого цитирует «Укринформ».

«У нас в Украине три основные инвестиции. Одна из них – завод (по производству дронов – ред.). Затем у нас есть сервисный центр, а также главный офис здесь… Это инвестиция, которая составляет около 100 миллионов долларов, и процесс уже пошел. Строительство уже начато. На его завершение понадобится около полтора года. Мы планируем, чтобы тут работали минимум 300 человек. Сотрудничество продолжается», – рассказал он.

Байрактар описал будущее производство как самодостаточное, экологическое и взаимовыгодное. По словам главы Baykar, у Украины есть уникальные технологии по созданию двигателей, а у Турции – дроны для установки этих двигателей.

«Перед нами стоят также некоторые вызовы. Это цепочка снабжения, поиск и развитие человеческого капитала из-за влияния войны и нормативная среда, особенно те правила, которые будут поддерживать эти инвестиции», – отметил Байрактар.

Он добавил, что война России против Украины стала войной БпЛА, выразив мнение об определенном преимуществе украинских защитников, в частности из-за использования разных типов беспилотных аппаратов, хотя последнее является сложным в реализации. Гендиректор компании считает особенно важной в таких условиях обратную связь от военных относительно применения техники. По его словам, Bayraktar для Сил обороны были оборудованы рядом уникальных систем.

Халюк Байрактар подчеркнул: «Мы здесь не для того, чтобы максимизировать наши доходы или прибыль. Мы здесь, чтобы максимально поддержать вас. Мы уважаем вашу борьбу за свободу и независимость, за сохранение суверенитета».

Ранее Министерство обороны Украины согласовало с инвесторами месторасположение будущего центра для обслуживания, ремонта и модернизации изделий турецкой компании Baykar.

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