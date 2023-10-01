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Наступление на Мелитополь: ВСУ неожиданно атаковали россиян возле Приютного

  • 1.10.2023, 8:10
  • 9,952
Наступление на Мелитополь: ВСУ неожиданно атаковали россиян возле Приютного

Авиация оккупантов в панике бомбит мосты.

Украинские войска продолжают ведение наступательных действий на Мелитопольском направлении.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российский военкор утверждал, что позиционные бои продолжаются у Синьковки и в районе Серебрянского леса.

Представитель Восточной группировки войск Украины капитан Илья Евлаш заявил, что за минувшие сутки российские войска возобновили штурмовые действия на Купянском и Лиманском направлениях и дважды безуспешно пытались прорвать украинскую оборону.

Сообщается, что российские военные развернули части новосозданной 25-й общевойсковой армии (ООС) вдоль линии фронта в направлении Купянск-Лиман.

30 сентября Евлаш сообщил, что украинские силы зафиксировали вдоль линии фронта на Купянск-Лиманском направлении в общей сложности 12 000 военнослужащих 25 ООС и что она состоит из мобилизованных и личного состава сильно деградированных подразделений, полностью потерявших свою боеспособность.

Он добавил, что 25-я ОАА испытывает проблемы с вооружением, материально-техническим обеспечением и персоналом.

Бои в Донецкой области

Российский «военкор» утверждал, что украинские силы пытались прорваться к железной дороге к востоку от Клещиевки и Андреевки. Агрегатор новостей РФ утверждает, что ВСУ продолжают нацеливаться на трассу Т0513 (Бахмут-Горловка), являющуюся ключевой российской логистической линией.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска вели безуспешные атаки вблизи Клищиевки.

Российский «военкор» опубликовал кадры, на которых утверждается, что подразделения российской 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДВ) действуют в направлении Соледара.

Геолокационные кадры, опубликованные 27 сентября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись западнее Марьинки (на юго-западной окраине города Донецк).

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска нанесли неудавшиеся удары восточнее Степного, юго-западнее Авдеевки, а также вблизи Новоселовки, Тоненького, Марьинки и Новомихайловки.

Южная ось

Российский «военкор» утверждал, что украинские войска атаковали вблизи Приютного тремя небольшими группами по 15 человек, каждая. Другой военный блоггер РФ утверждал, что 29 сентября украинские силы провели разведку в районе Приютного и Новомайорского.

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки в районе границы Донецко-Запорожской областей 30 сентября, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Украинский Генштаб сообщил, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Старомайорского и Новодаровки. Российские «военкоры» заявили, что авиация РФ нанесла удар по мосту через реку Шайтанка в Великой Новоселке.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) направлении. Российский военкор утверждает, что небольшие группы украинской пехоты продолжают штурм вблизи Роботиного, Новопрокоповки и Вербового.

Российские военные блоггеры также утверждали, что украинские силы атаковали в районе севернее Вербового и вели штурмы в направлении Копани (11 км юго-западнее Орехова).

Геолокационные кадры, опубликованные 29 сентября, показывают, что российские войска отразили ограниченные позиции на ряде ранее утраченных российских оборонных позиций к югу от Роботиного.

Генштаб ВСУ сообщил, что 30 сентября российские войска безуспешно пытались отразить утраченные позиции вблизи Роботиного и Вербового.

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