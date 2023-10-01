«Если такое сделали с Кадыровым, то почему бы Путина не отравить?» 1.10.2023, 8:21

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Глава РФ срочно меняет охрану.

Российского президента насторожила история с вероятным отравлением главы Чечни Рамзана Кадырова.

Президент РФ Владимир Путин отдает себе отчет в том, что многие люди стремятся его ликвидировать, поэтому регулярно меняет свою охрану. Хозяин Кремля видит угрозу не только со стороны украинских спецслужб, но и собственного окружения.

Об этом заявила в комментарии для «24 канала» российская оппозиционерка Ольга Курносова.

«Говорят, что сейчас путинские охранники меняются раз в две недели, чтобы не дай бог, не успели их подкупить и его где-то тихонько не придушили», — утверждает она.

Российского президента насторожила история с вероятным отравлением чеченского лидера Рамзана Кадырова.

«Если такое сделали с Кадыровым, то чего Путина не отравить?.. Путину страшно, он волнуется за свою жизнь», — подчеркнула Курсонова.

По ее словам, российский диктатор понимает, что бояться следует не только украинских спецслужб, но и собственного окружения. Подкупить его охрану могут как бизнесмены, сильно пострадавшие из-за войны, так и политики, также находящиеся под санкциями.

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