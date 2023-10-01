Россия устроила массированную комбинированную атаку на Украину с воздуха 1 1.10.2023, 8:28

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Взрывы раздались в нескольких регионах.

Вечером и в ночь на 1 октября россияне совершили комбинированную воздушную атаку Украины. Враждебные цели и работа ПВО зафиксированы, в частности, в Одесской, Николаевской и Запорожье. Также в Одессе и Харькове, передает espreso.tv.

О вражеских истребителях сообщил председатель Херсонщины Александр Прокудин.

«Внимание! В направлении Херсонской области летят вражеские СУ34, СУ35! Оставайтесь в укрытиях!», - отметил руководитель ОВА.

В 22:28 он сообщил о пусках в направлении Бериславского района.

В то же время в Воздушных Силах ВСУ отметили , что «наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях! Угроза применения авиационного вооружения».

Взрывы в Одесской области

Уже через несколько минут стало известно, что с Черного моря осуществлен запуск «шахедов»:

«Ударные БпЛА предположительно Shahed из Черного моря в направлении Одесской области. Днепропетровская область - работает ПВО из вражеского БпЛА!»

В 22:47 в ПС ВСУ добавили , что «группа ударных БПЛА из Черного моря летит в направлении Белгород-Днестровского района».

Глава Одесской ОВА тоже подтвердил атаку на район и работу ПВО: «Белгород-Днестровский район, будьте, пожалуйста, в укрытиях, это важно! Работу ПВО не снимать!»

В 23:16 стало известно , что еще «несколько групп ударных БпЛА типа Shahed из Черного моря улетают в направлении Николаевской и Одесской областей».

Около полуночи в ПС ВСУ предупредили также об угрозе ударных БПЛА в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. Также воздушная тревога объявлена в Хмельницкой и Днепропетровщине.

Взрывы в Харькове

В 01:00 объявлена ракетная опасность в Харькове.

«Город под ракетным ударом - в Харькове прогремели по меньшей мере четыре взрыва», - написал городской голова Игорь Терехов.

Взрывы в Запорожье

В 01:30 об угрозе удара баллистическими ракетами объявили в Запорожье. Глава ОВА Юрий Малашко призвал оставаться в укрытиях.

О взрывах в городе также информируют корреспонденты «Общественного».

Взрывы в Николаевской области

Также известно о взрывах Николаевской области.

«В Снегиревке раздались два взрыва. На месте уже работают соответствующие службы. Предварительно без жертв. Пожалуйста, находитесь в укрытиях», - сообщил руководитель Снигиревской МВА Иван Кухта.

Около 02:00 на Юге Украины раздался отбой воздушной тревоги.

Взрывы и пожар в Черкасской области

Российские оккупационные войска ночью 1 октября совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Черкасской области. Под поражение попал город Умань, где зафиксировано попадание по промышленной инфраструктуре, есть пострадавший.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец. В ГСЧС показали фото с места происшествия.

По словам чиновника, в Умани произошел пожар складских помещений, где хранилось зерно.

Предварительно, из-за действий агрессора пострадал один человек, его оперативно доставили в больницу.

«В настоящее время продолжается ликвидация последствий. На месте работают все профильные службы. Правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов», - отметил Табурец.

По данным ГСЧС, на промышленном объекте в Черкасской области пожарные тушили пламя на общие площади более 3000 кв. м. К ликвидации последствий вражеского удара были привлечены 11 единиц техники, 52 спасателя.

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