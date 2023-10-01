Невиданный позор для Кремля 2 Телеграм-канал «Сито Сократа»

1.10.2023, 8:54

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Не только российская военщина пережила унижение.

Великий исход армян наблюдается в эти дни с территории Нагорного Карабаха. По оценочным данным более 100 тысяч лиц армянской национальности покинули анклав и оказались на территории Армении. Иными словами, до 80% населения бывшей самопровозглашенной республики в панике, оставив все нажитое, спасается бегством. Данные события знаменуют собою конец российской гегемонии на Южном Кавказе, а также в более широком плане крах российской доктрины расчленения государств постсоветского пространства, путем поддержки разнообразных сепаратистских проектов.

Следует отметить, что Азербайджану военным путем удалось восстановить свою территориальную целостность, победив в серии конфликтов против карабахских боевиков. Фактически судьба Карабаха уже была предрешена по итогам второй карабахской войны, произошедшей осенью 2020 года, и сейчас просто произошло полное разрешение давнишнего конфликта. В значительной степени нагорно-карабахская проблема была сконструирована советскими спецслужбами и их российскими последователями. Соответственно, самороспуск «Арцаха» и полная ликвидация его институтов до 1 января 2024 года выступают индикаторами мощнейшего ослабления российских силовиков, которое будет иметь широкий спектр далекоидущих последствий.

Крайне важный итог карабахской эпопеи состоит в том, что каким бы долгим не был период существования сепаратистских проектов они, как осколочные искусственные образования, обречены на абсолютный провал. Азербайджан дал мастер-класс качественной военно-дипломатической игры, по итогам которой критически ослабла кремлевская способность разрушать сопредельные суверенные государства.

События вокруг Нагорного Карабаха показали неспособность Кремля проецировать силу в нужных объемах для защиты своих злокачественных клиентов, а значит в дальнейшем непременно произойдет эффект домино и такие государства, как Украина, Грузия и Молдова восстановят свою территориальную целостность. Чтобы сейчас не писали, и не говорили запутинские горлопаны, но Азербайджану удалось обратить российскую имперскую экспансию вспять.

Будет большим преувеличением списать ликвидацию армянского анклава на особый договорняк, архитектором которого выступает российский олигарх азербайджанского происхождения, король рынка российской недвижимости Год Нисанов. Конечно азербайджанское лобби, в т.ч. в лице главы СВР Нарышкина, в Москве сейчас в разы сильнее, чем армянское, к тому же путницам кровь из носу нужен коридор на Юг, к Ирану, пролегающий через азербайджанские земли, но это лишь фрагменты пазла. В нем даже роль Турции хоть и велика, но не столь критична, как хроническое ослабление самой России.

Карабах – проявление истощение ресурсов РФ для больших геополитических комбинаций в условиях фактически полного краха всех целей «СВО». Еще никогда у России не было столь низкой степени маневренности на международном поле, ведь она опирается на северокорейские костыли и иранские военные подачки. Невиданный позор для российской оборонки, которая к слову из-за своей отсталости стала важной причиной краха армянских сепаратистов в Карабахе. А ведь азербайджанские вооруженные силы получили победу в войне в гористой местности, а это само по себе фантастическое достижение.

Не только российская военщина пережила карабахское унижение. Вскрылась непоследовательность путинской внешней политики, ведь с одной стороны Лавров ратует за войну против Украины, якобы из-за фактора НАТО, а с другой пытается в десны лобызаться с турками, которые давно и глубого сидят во вражеском альянсе. Здесь просто тотальный нонсенс.

В конце концов за Москвой прочно закрепился образ страны-предателя, которая с легкостью бросает даже своих единоверцев армян, являющихся союзниками по ОДКБ. Хуже подобной политики просто и быть ничего не может. Так выглядит очередное дно путинизма, явно не последнее.

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