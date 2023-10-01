Лукашисты испугались крестного хода на Щучинщине 2 1.10.2023, 8:59

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Организатора оштрафовали.

Церковного сотрудника и организатора шествия оштрафовали в суде Бешенковичского района (Витебская область) за якобы несогласованный крестный ход. Суд состоялся 15 сентября, сообщает Telegram-канал «Хрысціянская Візія».

Летом группа из десяти человек прошла шествием по сельской дороге в Щучинском районе Гродненской области. Само мероприятие было согласовано распоряжением Гродненского облисполкома от 28 июня 2023 года, но, возможно, участники нарушили маршрут хода. Вероятно, это сочли нарушением и обвинили организатора в несогласованном мероприятии.

Позже, 15 сентября, организатора шествия оштрафовали в суде Бешенковичского района. Суд проходил именно там, так как организатор живет в Бешенковичах и является помощником благочинного по строительству храма пророка Илии в этом поселке.

В результате церковному сотруднику присудили штраф в размере 740 рублей.

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