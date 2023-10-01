Гордон спрогнозировал событие, из-за которого война закончится в один день 1 1.10.2023, 9:06

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Дмитрий Гордон

Журналист уверен, что оно точно произойдет.

Украинский журналист Дмитрий Гордон признал, что делать прогнозы по срокам завершения войны бессмысленно.

Никто не знает, сколько еще продлится война, потому что это непрогнозируемый процесс, который зависит от множества факторов, сообщил Дмитрий Гордон.

Горячая фаза может продлиться еще несколько лет или прекратиться в один момент, но для этого должны сложиться определенные обстоятельства.

На вопрос о том, какие у него имеются прогнозы по продолжительности войны в Украине, известный журналист ответил так: «У меня нет прогнозов, как не может их быть ни у кого в мире (ни у Байдена, ни у Путина, ни у Зеленского, ни у бойцов, которые находятся сейчас на фронте). Ни у кого прогнозов быть не может».

После Дмитрий Гордон пояснил, что он имел в виду под вышесказанным: «Я всегда говорю, что война может закончиться завтра, может через месяц, может через год, а может и через десятилетия. Это непредсказуемая история. Как человек, который помнит развал Советского Союза, я могу сказать, что все может произойти в один день. Допустим, что-то случилось с Путиным (то ли прибили его, то ли пришибли, то ли его паралич хватил)».

«Я не знаю, что с Путиным может произойти, но что-то точно произойдет, и в этот же день война закончится, потому что война на сегодня - это история политических амбиций и тупости одного человека, Владимира Путина. Остальным его соратникам она точно не нужна, потому что их награбленные миллиарды у российского народа нуждаются в спокойном, мирном времени», - подчеркнул автор программы «В гостях у Дмитрия Гордона».

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