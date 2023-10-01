Китай вытесняет Москву с севера России и из Арктики 1.10.2023, 9:20

В Кремле начали «выражать обеспокоенность».

Москва давно заявляла, что роль Китая в развитии Северного морского пути (СМП) является центральной частью их стратегического сотрудничества. Несмотря на это, Кремль не может быть полностью доволен недавним масштабом расширения деятельности Пекина в Арктике, пишет телеграм-канал «Китайская угроза».

Российские комментаторы и официальные лица в последние несколько лет все чаще выражают обеспокоенность по этому поводу. Однако после саммита Си Цзиньпина с Владимиром Путиным в марте 2023 года российские аналитики опубликовали меньше статей о действиях Китая в Арктике.

Это отражает трудное положение, в котором находится российское руководство в связи с международными санкциями, а правительство Путина все более жестко реагирует на заявления, которые бросают вызов основным направлениям его внешней и внутренней политики.

Научные исследования Китая могут иметь большее значение в долгосрочной перспективе, поскольку это даст Пекину шанс проложить свой собственный курс в Арктике.

Китай может проложить совершенно другой арктический морской путь к северу от СМП. Таким образом, Китай мог бы функционировать в качестве перевозчика восток-запад в Арктике, независимого от России.

В период летней навигации Пекин направил свой самый современный ледокол «Snow Dragon 2» для создания временной исследовательской базы на 84-й параллели к северу, далеко за пределами того места, где проходит СМП.

Исследования позволят улучшить прогноз погоды и картографирование региона - две возможности, необходимые для открытия Дальнего Севера для судоходства. Что позволит судам проходить за пределы территорий, строго контролируемых Россией, и могут стать основой для оспаривания экспансивных территориальных претензий Москвы в Арктике.

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