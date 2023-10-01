Белорус продал несколько машин — но пришла налоговая 2 1.10.2023, 9:26

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Что он сделал не так?

Гомельские налоговики проверили местного предпринимателя, который продал восемь автомобилей. Они сочли, что мужчина использовал специальную схему, чтобы снизить уплаченные налоги. В итоге ему выставили к оплате дополнительные суммы — почти 27 тыс. рублей. Об этом сообщает инспекция МНС по Гомельской области.

Сотрудники инспекцией МНС по Железнодорожному району Гомеля внимание на ИП, который занимается техобслуживанием и ремонтом автомобилей.

Налоговики выяснили, что мужчина также продавал автомобили. «При этом автомобили реализовывались им как от своего имени, так и с использованием оформления реализации транспортных средств на третьих лиц, в том числе своих родственников», — уточняют в инспекции МНС.

По такой схеме продали 28 автомобилей на 822 тыс. рублей.

«Реализация транспортных средств от имени физических лиц позволила минимизировать налоговые обязательства индивидуального предпринимателя в виде неисчисления и неуплаты в бюджет налогов с доходов, полученных от реализации автомобилей», — заявляют налоговики. Они пришли к выводу, что ИП недоплатил налог при упрощенной системе налогообложения и подоходному налогу с доходов индивидуального предпринимателя.

В итоге ИП выставили претензии по «народной» статье — 33-й Налогового кодекса. Пришлось доплатить в госбюджет 26,9 тыс. рублей.

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