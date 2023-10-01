Несется пурга тюрколога Пескова 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

1.10.2023, 9:34

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Теперь пожалуйте на выход.

Над зачищенным от армян Нагорным Карабахом, где за несколько дней была проведена этническая чистка, несется пурга тюрколога пресс-Пескова. По его словам, вопрос дальнейшей работы российских миротворцев в Карабахе, то есть на территории Азербайджана, будет предметом обсуждений с Баку.

Хм. А что обсуждать-то? Вы свою миссию успешно выполнили. Более двух лет своими «миротворческими» бюллетенями исправно фиксировали обстрелы и позволяли ВС Азербайджана занимать населенные пункты, дороги и господствующие высоты, в ходе чего гибли, получали ранения и покидали дома люди, которых вы обязались защищать.

Десять месяцев усиленно следили за тем, как Азербайджан держит в блокаде армян Арцаха, блокируя Лачинский коридор, который по Соглашению от 9.11.2020 вы обязаны были контролировать и сохранять открытым.

Дали добро Баку на агрессию 19 сентября, в ходе которой тот обстрелял базу ваших же миротворцев и расстрелял машину с заместителем командующего РМК и его офицерами. А потом снова приняли «извинения» Алиева в их гибели. На самом деле в убийстве. Возможно, в преднамеренном.

В финале, 28 сентября, на фоне продолжающейся этнической чистки (про которую Песков сказал, что «наверное, здесь вряд ли можно говорить о том, кто виноват, потому что непосредственно прямой причины для таких действий нет»), вы провели самое главное и очень своевременное мероприятие. «При посредничестве командования российского миротворческого контингента» организовали экстренное подписание новым президентом Нагорно-Карабахской республики Самвелом Шахраманяном указа о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.

Теперь, пожалуйте, на выход.

Вместе с вашим планом «Ереван за три дня» (когда возмущенные толпы подготовленных граждан должны были смести «сдавшего Арцах предателя Никола»).

Ну не пару сотен же, еще не успевших уехать армян, должен «охранять» целый РМК? Правда, в Баку можно еще несколько десятков отыскать.

Но, возможно, мы чего-то не знаем. Может, Алиеву миротворцы Путина еще понадобятся? В азербайджанском Талышстане или Лезгистане, например. Ну, для гарантии прав их населения.

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