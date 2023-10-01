Как быстро почистить ведро маслят: этот метод взбудоражил TikTok 4 1.10.2023, 9:38

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Мнения грибников разделились.

В TikTok показали экспресс-метод очистки маслят, с которых обычно очень сложно снять пленку (кожицу) и не запачкать руки. Видео за несколько дней набрало более 1,3 млн просмотров, 10 тыс. лайков и сотни комментариев.

Лайфхак для тех, кто «всегда мучается снимать пленку» сильно впечатлил многих зрителей.

Дело в том, что понадобились для быстрой очистки маслят только… вода, шланг и насадка, чтобы напор был сильнее.

«Посмотрите, какая красота! Оп, оп, оп — и убрали», — поделилась автор ролика.

Люди в комментариях разделились на целых четыре лагеря. Одни (таких было немного) похвалили автора за находчивость, назвав метод «шикарным».

Другие (кажется, их было больше всех) посетовали и даже возмутились количеством воды, которое придется потратить на такую очистку. Так, комментарий «сколько это ж воды надо…» набрал больше всего лайков. «70 кубов воды и ведро маслят», «экономно, 900 литров воды на кило грибов», «дети в Африке плачут», — вторили единомышленники.

Третьи, просто стреляли шутками: «Хороший лайфхак, заодно с мужика новые ногти», «В стиралке на полоскании гораздо быстрее», «Да вам за это премию дадут», «Можно мойкой высокого давления попробовать. Сразу грибной паштет будет» и т.д.

Сама автор реагировала на такую реакцию с позитивом.

Ну а еще одни заявили, что маслята от пленки чистить необязательно. Так ли это?

Правда ли, что маслята не нужно чистить от пленки?

На самом деле, среди грибников единого мнения на этот счет нет. Некоторые уверены, что в кожице гриба есть вещества, которые могут вызывать слабительный эффект.

Другие пишут, что пленка «собирает на себя радиацию, вредные вещества, мусор», однако если вы убеждены «в экологичности места сбора, то пленку чистить необязательно, достаточно просто удалить грязь с шляпки». Там привели в пример, что в магазине продают эти грибы «всегда со шляпкой».

Также есть версия, что маслята обычно чистят «из соображений эстетичного вида гриба», ведь такие грибы «»выглядят белыми, красивыми, после отваривания сохраняют свой цвет и не выделяют слизь». Кроме того, «если жарить маслята с кожицей, она легко прилипает к сковороде и грибы теряют свою форму».

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