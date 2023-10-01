Цена жизни Путина 1 Андрей Окунь

1.10.2023, 9:53

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Андрей Окунь

Удивительные векторы выстраиваются в России.

Власть, не обремененная ограничениями — сильнейший наркотик, который только может встретиться человеку на пути. Да, она несет смертельную опасность своему владельцу, но одновременно и ублажает его за взятые риски. Как паразит, который иногда может поддерживать своего носителя в качестве извращенной благодарности за возможность жить.

Кто-то не выдерживает бремени неограниченной власти, ломается и сообщает, что уходит. Кого-то убирают, кто-то погибает, а кто-то, пройдя через множество уродливых метаморфоз, остается и с удовольствием обнаруживает, что весь стресс, все психологическое давление и все угрозы жизни стократно окупаются.

Есть много разных форм, в которых носитель безграничной власти находит для себя удовлетворение. Будь то раболепие окружающих или отсутствие лимитов, такая Власть всегда сможет отблагодарить своего носителя. Но так как Россия строилась во многом как корпорация по выкачиванию денег из занимаемой территории, то в нашем случае все упирается в деньги.

Вот, например, в пятницу в Госдуму внесли проект федерального бюджета на следующие три года. Из проекта следует, что расходы на содержание президента Владимира Путина вырастут на 20%. В ближайшие три года Россия потратит на Путина 74,7 миллиардов рублей, что сравнимо со средним годовым бюджетом российского региона.

Много ли это для Путина? Скорее всего, он даже и не считает нужным вмешиваться в такие мелкие дела. Подумаешь, на его содержание тратят в 20 раз больше, чем на федеральный проект по обеспечению медицины квалифицированными кадрами. Он просто привык, что у него есть все, а эти 74 миллиарда, я уверен, лишь кусочек огромной системы, построенной вокруг единственной цели: ублажить президента.

Удивительные векторы будущего выстраиваются в России: сверхрасходы на войну и на содержание Путина. Вот они два идеологических столпа, которым на самом деле поклоняется действующий режим. А я лишь хочу добавить, что если, как считают российские суды и пропагандисты, родина — это действительно ж… президента, то без сомнений крайне дорогая в уходе.

Андрей Окунь, t.me

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