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«Это точно хрущевка?»: в Минске продают стильную квартиру в стиле лофт

  • 1.10.2023, 10:01
  • 3,094
«Это точно хрущевка?»: в Минске продают стильную квартиру в стиле лофт

Как она выглядит и сколько стоит.

Двухкомнатная квартира на Тракторном заводе выполнена в современном урбанистическом стиле. Ее дизайн сразу привлекает внимание — в нем использовано много натуральных материалов и необычных деталей. Realt.by показывает, как она выглядит и сколько стоит.

Квартира находится на четвертом этаже панельки-пятиэтажки, построенной в 1964 году. В ней две комнаты, но метраж не особо большой — всего 46,1 м².

Пространство организовано максимально эргономично, поэтому, несмотря на небольшой метраж, в квартире создается ощущение простора. Для сохранения воздуха в пространстве организованы потайные полки, которые выдвигаются из стен. Есть в квартире также и отдельная гардеробная с полками.

Полы выполнены из деревянной доски, которая обработана, декорирована и покрыта лаком. На стенах — декоративная штукатурка, а высота потолков составляет 2,48 м.

Для отделки в квартире многие элементы выполнялись под заказ и не имеют аналогов. Например, использовалась плитка Kerama Marazzi — международного бренда, который входит в число лидеров по продаже керамической плитки.

Особое внимание в дизайне уделено столам, стульям, полкам и барной стойке — все они выполнены по индивидуальному заказу из дуба и ясеня. Под заказ также изготавливались и межкомнатные двери.

Такой же индивидуальный подход и к освещению. Все приборы подобраны и размещены так, что являются неотъемлемой частью общего рисунка.

Кухня в квартире изготовлена из массива. Здесь напротив окна установлена мойка из искусственного камня, расположена встраиваемая техника для готовки и хранения продуктов.

Санузел совмещенный. Для размещения стиральной машины и каких-либо вещей в нем организована объемная ниша с дверями. Также здесь установлена современная сантехника. Есть застекленная лоджия с витражными окнами и выведенным светом.

В квартире используются природные цвета, преобладают белый, темно-серый и черный. В сочетании со светом, мебелью и техникой создается законченная картина с мягкими переходами. Акцентными в интерьере являются индустриальные дизайнерские детали.

Квартира находится в двух остановках на общественном транспорте до проспекта Независимости. Совсем недалеко расположены «Ботанический сад», «Парк Челюскинцев» и красивый пруд. Как указано в объявлении, в шаговой доступности детский сад, гимназия № 5, стоматология, поликлиника № 14, магазины, тренажерные залы, футбольное и баскетбольное поле.

Просят за такую двушку 73 000 долларов (квадрат обойдется в 1584 доллара). Также в объявлении указано, что вся мебель и техника может быть оставлена по согласованию цены.

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