Опубликовано видео последней поездки Пригожина в Африку 2 1.10.2023, 10:02

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Через несколько дней его самолет разобьется в Тверской области РФ.

На каналах, близких к ЧВК «Вагнер», опубликован видеоотчет о последней поездке Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина в Африку.

На кадрах Пригожин со своим окружением летит на транспортных самолетах, вертолете, передвигается на автомобилях, встречается с командирами и местными жителями.

Большинство лиц боевиков заблюрено, но один из командиров «Вагнера» Антон Елизаров с позывным «Лотос» лицо не скрывает. Не скрывает лицо и глава Русского дома в Центральноафриканской республике Дмитрий Сытый. Он сопровождает Пригожина на встрече с группой африканцев, раздает продовольственные наборы.

Также в кадр попало лицо боевика Бори, которого везут из-под Бахмута в джунгли и его «будить нельзя».

Напомним, частный самолет с Пригожиным и Уткиным на борту разбился в Тверской области РФ 23 августа. Видео сделано за несколько дней до авиакатастрофы.

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