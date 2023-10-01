«Влюбился в девушку, а женился на бабушке» 6 1.10.2023, 10:10

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История необычной свадебной пары из Могилева.

Владимир Печковский и Наталья Столярова познакомились в 1991 году, много лет не общались, снова нашли друг друга, а мужем и женой стали в эту пятницу, 29 сентября, спустя полтора года отношений, пишет «Вечерний Бобруйск».

Сейчас Наталье 52 года, работает она комендантом в Могилеве, а малая родина ее находится в деревне Катвино Могилевского района. Владимир – на год старше супруги. Он ездит работать в Россию, а родился в деревне Ходосы Мстиславского района. В этой деревне 30 лет назад и произошло знакомство совсем еще юных тогда наших нынешних молодоженов.

– Было нам по 20 лет, – вспоминает Наталья. – Я уже тогда работала в Могилеве на Веснянке. В деревню приезжала в гости к сестре. А Вова учился в Минске, в институте физкультуры и тоже приезжал в деревню на выходные к родным. А в деревне тогда был очень классный по тем временам клуб. Еще с деревянными полами такой. Мы ходили туда на дискотеку. И вот однажды…

– На танцах увидел девушку приятной наружности, – пытается вспомнить тот вечер Владимир. – Понравилась. Не курит, не пьет. Да я уже и не помню точно, как это было.

– Мы возвращались из клуба домой, – подхватывает историю Наталья. – Позади нас шла компания парней. Один из них потянул меня за кофточку. Тянет и тянет. Я обернулась: «Что надо?» А сестра же моя работала в школе, Вова знал ее хорошо и он обратился к ней: «Лариса Александровна, можно ваша сестра останется с нами». Все было по-честному, отпросил меня. И мы пошли гулять. Просидели так до утра. Там ребят была толпа целая. Потом в этой своей компании мы и встречались по выходным, ходили в клуб, гуляли толпой.

– А потом разъехались на 30 лет. Я в Минск уехал учиться, она в Могилеве осталась работать и мы потерялись. А как поддерживать отношения тогда было? – разводит руками Владимир. – Это сейчас телефоны, интернет. А тогда ничего же этого не было.

Всю жизнь, ясное дело, не перескажешь. Прошло целых 30 лет. Каждый прожил эти годы по-своему. Наталья встретила парня, от которого вскоре родила дочь. Владимир тоже женился, хотя детей и не завел. Но в конце концов оба снова оказались свободны и даже не предполагали, что судьба готовит им неожиданный сюрприз.

– Я вел племянника на кораблик на Днепр. Возле детского садика навстречу мне идет моя прекрасная половина. Такая же красивая, как 30 лет назад. Я ее сразу же узнал. В тот момент была эйфория какая-то, радость, – с улыбкой рассказывает жених.

– Поздоровались. Даже, может, и поцеловались, не помню, – продолжает невеста. – Но обнялись точно. Телефонами обменялись. Он же с мальчиком был, и я спросила: «Твой?». «Нет, сестры», – ответил он. Спросил, что я здесь делаю. Я сказала, что на работу иду. И все, разошлись. А потом Вова мне позвонил дня через 3. Только я не сразу взяла трубку. Думала, надо ли мне это. Но все таки ответила ему. Мы поговорили, и он предложил встретиться. А после той встречи все и закрутилось.

Полтора года влюбленные общались, стали жить вместе. Все было, как прежде, так же, как и 30 лет назад. Оба понимали, что тянуть и сомневаться нечего. Все шло к свадьбе. Поэтому предложение руки и сердца от Владимира прозвучало, скорей, как констатация закономерного факта, а не как вопрос:

– Все было сумбурно. Быстро. Без подготовки. Без всяких обдумываний. Быстро купил кольцо, встал на коленку и сказал: «Все, идем расписываться».

Наталья объясняет: – А куда откладывать? Уже пожить-то осталось…

– Лет 100, – с улыбкой продолжает ее фразу Владимир.

– Доченьке сообщили, она рада за нас, только сегодня с нами не пришла. У нее детки маленькие, мои две внучки и внук, – рассказывает невеста.

Вот так и вышло, что влюбился Владимир в Наталью 30 лет назад, когда она была еще девушкой, а вместе быть судьба позволила только тогда, когда она уже трижды стала бабушкой. Но главное, что наконец-то все счастливы.

– У нас простые мечты. Ничего необычного, – делятся молодожены. – Мы хотим купить домик в деревне, чтобы туда к нам приезжали все детки, внуки, родственники, мать, отец. Шашлыки будем делать, баню топить и жить счастливо вместе.

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