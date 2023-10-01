Данилов рассказал, что на самом деле означает знаменитый жест Залужного 3 1.10.2023, 10:18

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Это не «победа», а кое-что значительно более серьезное.

Знаменитый жест-«ножницы» главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного означает вовсе не «победу», как ошибочно считает большинство. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

Во время записи беседы в помещение СНБО заглянул Залужный, чем заметно смутил журналистку. После короткой беседы с главнокомандующим Данилов вернулся в кресло для интервью и решил рассказать о знаменитом жесте Залужного.

Секретарь СНБО пояснил, что жест «Victory» показывают лицевой стороной ладони к собеседнику.

Однако Залужный показывал другой знак. Хоть пальцы складывают так же «ножницами», но ладонь поворачивают тыльной стороной вперед. По словам Данилова, мало кто понимает разницу, но она принципиальна.

«Когда еще стреляли из лука, когда были старые войны... и когда брали в плен, то первое, что делали – отрубали фаланги пальцев для того, чтобы не было способности натягивать лук. Валерий Федорович показал именно так – и на это мало кто обратил внимание – это означает «Мы натягиваем лук и будем в вас стрелять», - рассказал Данилов.

Предупреждение Залужного россиянам

Рассказ Данилова в определенной степени согласуется с заявлением самого же Залужного, которое он сделал накануне полномасштабного вторжения. 23 февраля 2022 года пресс-служба Минобороны опубликовала короткий ролик, в котором главнокомандующий, уже знавший о неминуемом нападении, сказал следующее:

«У нас лучшая армия в мире, у нас лучшие командиры, у нас лучшие солдаты - потому что они прошли войну. Мы украинцы - очень миролюбивые люди, мы очень трудолюбивые и очень талантливые. Но если враг придет на нашу землю - мы будем убивать», - сказал он, очевидно адресуя эти слова россиянам.

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