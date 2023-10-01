«Самолет, «Новичок» или в аварию попадут»: Россия подогревает войну кланов в Чечне 1.10.2023, 10:22

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Что начнется после Кадырова?

Рамзан Кадыров воспитывает 10 детей. Глава Чечни пытается обеспечить их и назначает на руководящие должности.

Но в случае смерти Кадырова может начаться борьба кланов. Об этом «24 каналу» рассказала глава благотворительного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.

Дети Рамзана Кадырова чувствуют себя довольно дерзко под прикрытием своего влиятельного отца. Последний громкий скандал был связан с 15-летним сыном боевика Адамом. Он избил задержанного за сожжение Корана мужчину в СИЗО. А сам Кадыров-старший похвалил его за это.

«Дети Кадырова своего отца долго не переживут. Потому что представить, что кто-то из них получит власть по наследству невозможно. В любом случае это будет война кланов», – отметила Ольга Романова.

В этой так называемой войне кланов будет активно участвовать непосредственно Россия, считает председатель благотворительного фонда. И будет применять свои классические методы борьбы.

«Самолет, «Новичок», или так зарежут, или в аварию попадут. Смотришь на этих царских детей-волчат и думаешь: ну-ну, хорошо. Пусть тебе мило улыбаются, взрослым ты не станешь», – добавила она.

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