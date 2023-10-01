Закончилось ли бабье лето в Беларуси? 2 1.10.2023, 10:29

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Синоптики рассказали о погоде в первую неделю октября.

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ рассказал о погоде, которая ожидает белорусов на следующей неделе.

Второго октября еще сохранится теплая погода, однако необходимо будет подготовить теплый гардероб, ведь позже погода станет действительно осенней. В понедельник ожидаются небольшие дожди с западным и северо-западным ветром.

Днем воздух прогреется до +15 °C…+19 °C, а ночью столбик термометра покажет от +6 °C…до +12 °C.

Уже во вторник, третьего октября, температура воздуха в Беларуси поднимется до +19 °C, а местами по стране будет все еще +25 °C. Впрочем, уже с середины недели в Беларусь придет осень.

В среду, четвертого октября, за погоду в стране начнет отвечать ненастный атмосферный фронт, из-за чего температура снизится. Ночью термометры покажут от +7 до +12 °C, а днем ожидается +15…+19 °C. Сопровождаться понижение температуры будет дождями различной интенсивности.

В четверг, четвертого октября, точно придется доставать осенние вещи, ведь температура "за бортом" ночью и в утренние часы снизится до +3…+7 °C. С другой стороны, днем будет не так уж и тепло – +12…+17 °C.

В большинстве регионов дожди маловероятны, а утром ожидается туман. В пятницу, пятого октября, рассчитывать на возвращение бабьего лета не стоит. Средняя температура в Беларуси будет составлять +15 °C.

Погода на выходных

Похожая погода сохранится и во время уикенда, однако будет преимущественно без осадков. Утром возможен туман.

Днем в субботу, седьмого октября, воздух прогреется до +15…+19 °C, а в воскресенье местами будет до +21 °C.

В ночные часы будет господствовать будет по-настоящему осенняя погода, ведь столбики термометра покажут от +3 до +7 °C.

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