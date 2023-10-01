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Момент атаки беспилотника на аэропорт в Сочи показали на видео

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  • 1.10.2023, 10:36
  • 4,214
Момент атаки беспилотника на аэропорт в Сочи показали на видео

Дрон «ускользнул» от российской ПВО.

Утром в воскресенье неизвестный беспилотник атаковал российский город Сочи. Местным властям пришлось закрыть аэропорт на некоторое время, отложив все рейсы на взлет и посадку.

В Сети очевидцы опубликовали несколько видео, на которых зафиксирован пролет беспилотника над Сочи. По данным местных телеграм-каналов, дрон прилетел со стороны моря около 7:45 утра.

Один из роликов также запечатлел момент падения дрона где-то в пригороде. Российские военные утверждают, что беспилотник был сбит силами ПВО, хотя на видео хорошо видно, что падал он целым, а не по частям.

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