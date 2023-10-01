В Украине поставили на место размечтавшегося Медведева 3 1.10.2023, 10:48

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Системное обнуление России слишком очевидно.

Дмитрий Медведев пригрозил Украине оккупацией еще большего количества ее территорий. В Офисе президента Украины отреагировали на очередной публичный позор заместителя председателя совбеза России.

Вчера Дмитрий Медведев выложил абсурдный пост в соцсетях и посвятил его псевдопразднику, который назначил Владимир Путин. Теперь 30 сентября оккупанты празднуют захват части территорий Украины и называют это «днем воссоединения России».

«Специальная военная операция» будет продолжаться до полного «освобождения» от врага испокон веков российских территорий», – написал Медведев.

Он добавил, что «количество новых регионов в составе» России якобы вырастет.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ напомнил, что нет никаких «новых территорий России» или «анексированных территорий». По его словам, Россия не сможет сохранить контроль над той частью Украины, которая в настоящее время находится во временной оккупации. Он отметил, что есть только территория Украины, включая украинский Крым, на которой во время тяжелых боев уничтожается российская оккупационная группировка вместе с авторитарными амбициями Кремля.

«Более того, системное профессиональное обнуление вчерашних российских понтов (репутации страны, которую якобы нужно бояться) после 584 дней войны слишком очевидно, чтобы обращать внимание на очередные «угрожающие» выступления официальных лиц России», – заявил Подоляк.

Советник Андрея Ермака назвал Медведева и подобных ему оккупантов субъектами и предложил им дождаться финала российско-украинской войны. Подоляк напомнил, что захватчиков будет ждать жесткая юридическая ответственность и возможность написать тюремные мемуары в классическом скучном стиле «нас не так поняли».

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