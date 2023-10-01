В Анкаре у зданий парламента и МВД Турции произошел теракт 1.10.2023, 11:04

Один смертник подорвал себя, другой — «нейтрализован».

В центре Анкары (Турция) утром 1 октября раздались взрывы у здания Министерства внутренних дел и парламента. Затем там также произошла стрельба, после которой территорию окружил спецназ.

Власти назвали происшествие попыткой теракта, пострадали двое полицейских. Об этом сообщает Al Arabiya.

По данным местных журналистов, перед зданиями парламента и МВД в Анкаре вывели тяжелую технику, территорию охраняют спецназовцы.

«Взрыв в Анкаре был попыткой теракта», – объяснил министр внутренних дел Али Ерликая.

Он добавил, что один из террористов-смертников подорвал себя прямо у здания министерства. Его сообщника нейтрализовали правоохранители.

Ерликая указал, что двое полицейских получили легкие ранения во время нападения в столице Турции. Оно произошло за несколько часов до того, как парламент должен был вновь открыться после летних каникул.

Силы безопасности установили заграждения в этом районе. На видео в сети видно, как саперы работают возле припаркованного там автомобиля.

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