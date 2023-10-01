Правила этикета: как вести себя на концертах, чтобы не выглядеть чудаком 1.10.2023, 11:22

Можно ли снимать зрителей и бросать вещи на сцену?

Этот день настал – вы идете на концерт любимого исполнителя. Эйфорию момента могут испортить разве что невоспитанные зрители, которые своим поведением лишь показывают отсутствие элементарной культуры поведения.

Наслаждаясь моментом, не следует забывать, что вокруг вас тоже люди и они тоже желают отдохнуть. Как вести себя на концертах и можно ли бросать вещи на сцену, рассказало издание Insider.

Можно ли бросать вещи на сцену

Живая музыка создает уникальную атмосферу. На концерте вы находитесь в толпе людей, разделяющих ваши интересы. Но чтобы разделить массовый восторг, нужно вести себя должным образом. Вы должны проявить уважение, поддержку и просто элементарную человеческую порядочность.

Так что прекратите бросать вещи на сцену. Это правило, к сожалению, некоторым зрителям его следует постоянно напоминать. Есть правильный способ пообщаться с вашим любимым артистом. Никогда не стоит бросать на сцену что-нибудь тяжелое или потенциально опасное.

Даже предмет, который кажется безвредным, например цветы или плюшевый мишка, может напугать человека, который сосредоточен на пении, танцах или игре на инструменте. Исполнители заслуживают ощущения безопасности и уважения.

Подпевать – а не орать

Подпевание является неотъемлемой частью концерта, и в нужные моменты можно и поорать. На драйвовых припевах можно повисить тон, но орать во время исполнения романтической баллады будет немного лишним.

Молчаливый слушатель

Можно поспорить, что хуже: оказаться рядом с шумным фанатом или стоять бок о бок с молчаливой статуей, которой, кажется, вообще безразлично то, что там происходит на сцене. Во время драйвовой музыки можно и нужно танцевать с толпой.

Атмосфера публики может испортить впечатление от концерта. Пойти посмотреть на своего любимого исполнителя и оказаться в окружении стоящих на месте людей, которые отказываются танцевать и насоаждаться музыкой – не слишком приятная ситуация как для зрителя, так и для исполнителя.

Вывески, плакаты, объявления

Не закрывайте обзор массивными плакатами. Если вы оказались в первых рядах, не стоит брать с собой эти предметы творчества. Исполнители, возможно, не заметят ваших попыток привлечь внимание, однако другим зрителям вы точно будете мешать. Поднять плакаты можно во время паузы между выступлениями, но не в момент исполнения песен.

Правила дресс-кода

Стильный костюм может быть интересным способом отметить творчество артиста, показать свою креативность и ощутить причастность к сообществу поклонников. Однако не стоит наряжаться в слишком откровенную или провокационную одежду. Это будет просто отвлекать внимание.

Съемка зрителей

Хотите запечатлеть момент на видео – снимайте, но сцену, а не зрителей. Каждый имеет право на личное пространство и конфиденциальность. Позвольте другим наслаждаться музыкой, не думая, что какой-нибудь чудак может сейчас их снимать на телефон.

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