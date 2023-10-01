Украина застыла в минуте молчания 1.10.2023, 11:28

Мощные кадры из украинских городов в День защитников и защитниц.

В День защитников и защитниц в 9:00 утра 1 октября вся Украина на минуту остановилась: граждане вышли на центральные площади городов, чтобы вспомнить о героях, отдавших свои жизни за страну.

Видео и фото из крупнейших городов Украины в минуту молчания и почета публикует «Апостроф».

В Киеве люди для почтения подвига защитников страны люди собрались на Майдане Независимости. Многие пришли с детьми, держа в руках государственные флаги. В минуту, когда остановилась вся страна, в глазах многих киевлян стояли слезы.

Тысячи флагов с именами погибших военных...

Харьков на минуту застыл, чтобы почтить подвиг наших защитников и защитниц.

Во Львове в Минуту молчания было многолюдно: вспомнить подвиг украинских воинов собрались горожане, военные, полиция и спасатели.

В 09:00 горожане и гости Одессы остановились и почтили тех, кто пожертвовал своей жизнью ради Украины.

В Ровно в минуту молчания остановились автомобили, общественный транспорт и пешеходы. На одну минуту остановилось время.

В Запорожье также прошла общенациональная минута молчания, во время которой было приостановлено движение транспорта в центральной части города.

На Площади Победы винничане присоединились к общенациональной минуте молчания и почтили память павших защитников и защитниц Украины.

Многолюдными в Минуту молчания были и Черкассы.

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