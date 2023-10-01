Грибная лихорадка: за пару часов в Беларуси собирают багажник опят 1 1.10.2023, 11:35

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Брестская «грибная биржа» оказалась выгоднее минской.

Осенние грибы опята продолжают радовать любителей «тихой охоты». Иногда бывают солидные сборы, хотя опята уже много где староватые. Но грибники надеются на дожди.

Журналисты ganc-chas.by посмотрели интересные фото грибников Беларуси конца сентября 2023.

Опята радуют в разных регионах

Диана Иванова поделилась в группе грибников итогами сбора в Пружанском и Брестском районах:

«Опята прозевали, но выбрали по 40 л каждая более-менее молодых экземпляров. Золотистый боровик еще лезет, да так активно. Пару рыжиков видели, зонтики есть. А так все, грибов у нас больше нет».

Мария Жуковец пять раз ходила за опятами в Могилевском районе. И пять раз собрала по корзине.

«Пришла, собрала корзинку, сказала спасибо лесу, ушла. Пришла дамой, переработала. Довольная и не уставшая. Корзин в машине всегда 3 шт, вдруг подружки захотят со мной. Люблю чтобы в радость, а не в тягость. Опята уже переросли, долго малышей приходится искать, буду уже ждать октябрьских».

Брестская «грибная биржа» по золотистым боровикам выгоднее минской

Грибники подмечают, какая интересная разбежка бывает иногда в ценах на грибы в разных регионах.

Ольга: «28 сентября на базаре в Бресте золотистый боровик продавали по 8 руб/кг, а сегодня в Минске на Комаровке по 50. Похоже, что Брест распробовал еще в прошлом году, когда цена была 25 руб/кг».

Еще один минчанин подтвердил, что на Комаровке действительно такая цена. Значит ли это, что на Минщине их сейчас меньше?

Тем временем, Ольга Макарук показала золотисты боровики, собранные в Малоритском районе Брестской области.

Гродненщина: есть грибной слой

Пишет Наталья Радюкевич: «Мне кажется пошел слой подберезовиков, одно удовольствие было собирать, место сбора молодая березовая роща. Гродненская область. Еще выспались маслята, рыжики еловые, и пару березовых белых».

Минщина: если походить, грибы есть

Татьяна Старкова: «Дзержинский район, побегали недолго по бурелому, насобирали малышей-подосиновиков, пуговки-опята (остатки от собранных), съели прямо в лесу веселку, чтобы без сюрпризов вышло».

Есть на Минщине и опята. Сергей Романович поделился, что в могилевском направлении под Червенем за час в два ножа нарезали фактически 4 ведра.

А некоторых другие грибы за опятами не пропускают! Пишет Савастеенко после похода в лес в Узденском районе:

«Лес полон сказок и чудес! Взял сегодня пару ведерок в надежде пособирать опят, а по факту до них так и не добрался».

Ждем дождь!

«Поставский район. В лесу очень сухо. Завтра ждем дождь (нарисованы 4 капли). Октябрь, думаю, еще приятно порадует грибников», — такое мнение высказывает Евгений Пашкевич.

Также и на Гомельщине ждут осадков:

Анастасия Андреева: «Речицкое направление. Прибор, Копань. Очень сухие леса, нужны дождики, грибы трудовые. Все очень локально, массовости нету. Кому как повезет нарваться. 90% белых «заселены жителями». Появляются мухоморчики, «цветет грибничка», ждем дождей!»

Будут ли еще опята?

Такой вопрос задает Татьяна из Витебска:

«Хотела спросить, а опята еще будут, или это уже все? Сейчас уже все большие, а хотелось бы еще маленьких набрать», — написала она.

Грибные эксперты в группе ответили ей: «Опята должны быть еще поздние, в октябре, темненькие такие, по земле».

Так что не зачехляем ножи!

Какие виды съедобных и ложных опят бывают

Полезное видео от блогера Александра Горбацевича.

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