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В КНДР опозорились абсурдным заявлением насчет войны РФ с Украиной

  • 1.10.2023, 11:44
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В КНДР опозорились абсурдным заявлением насчет войны РФ с Украиной

В Пхеньяне повторили нарратив российской пропаганды.

В Северной Корее сделали новое абсурдное заявление по поводу войны в Украине, повторяющее нарративы российской пропаганды.

Заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль заявил, что в войне РФ, развязанной с Украиной, якобы виновен Запад. Об этом со ссылкой на информагентство Yonhap сообщает «Главред».

По его словам, угрозу международному порядку и глобальному миру несут США через создание альянсов по всему миру, а НАТО является «организатором украинского кризиса».

В МИД Северной Кореи также отметили, что их страна и Россия якобы имеют традиционные отношения дружбы, а также сотрудничества.

При этом Пхеньян традиционно обвинил США в попытках создать у мировой общественности ложное впечатление о том, что отношения КНДР и РФ угрожают глобальному миру.

Им Чон Иль утверждает, что якобы США и Запад якобы подтолкнули отношения между его страной и Россией «к вершине развития».

Ранее Ким Чен Ын посетил Россию с визитом. В своем заявлении он уже успел открыто заявить о поддержке агрессии Путина и даже пожелать россиянам «победы» в войне.

По словам Кирилла Буданова, Северная Корея уже полтора месяца поставляет российским оккупантам боеприпасы, в частности снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к «Градам».

Напомним, по данным Reuters, если Северная Корея предоставит России артиллерийские снаряды и другое оружие, это поможет стране-агрессору расширить запасы боеприпасов, но вряд ли изменит ход войны. Но доступ к этим запасам, вероятнее всего, значительно увеличит возможности России в краткосрочной перспективе.

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