Уже даже не резиновые: на авиабазе «Энгельс» в РФ появились нарисованные Ту-95МС 10 1.10.2023, 11:55

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Фейковые «самолеты» не отбрасывает тени и хорошо видны со спутника.

На авиабазе «Энгельс» в Саратовской области России военнослужащие страны-агрессора нарисовали самолеты на местах для стоянки. Видимо, оккупанты надеются, что так они отвлекут беспилотники от настоящих целей.

Новые спутниковые снимки российского аэродрома сделала компания Planet Labs. Отличить настоящие бомбардировщики Ту-95МС от нарисованных можно по тени – к фейковым «самолетам» ее дорисовывать не стали, передает obozrevatel.com.

Интересно, что оккупанты использовали этот примитивный прием, а не муляжи бомбардировщиков или другие средства маскировки.

Ранее на этом же аэродроме россияне прикрыли настоящие самолеты автомобильными шинами. На этот шаг «вторая армия мира» пошла после того, как «бавовна» на военных объектах Российской Федерации участилась.

Добавим, что авиабаза противника «Энгельс» – единственная, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160. Там также находятся другие самолеты российских ВКС. Она активно используется преступниками для ведения большой войны против Украины.

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