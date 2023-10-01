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В Минске мусоровоз всмятку раздавил автомобиль «Яндекс. Такси»

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  • 1.10.2023, 11:59
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В Минске мусоровоз всмятку раздавил автомобиль «Яндекс. Такси»

Потребовалась помощь медиков.

Ранним утром на улице Маяковского столкнулись грузовик и электромобиль: водитель легковушки травмирован.

По предварительной информации ГАИ, сегодня около 06:40 23-летний водитель электромобиля сервиса «Яндекс. Такси» на улице Маяковского не справился с управлением и выехал на разделительную полосу. Машина повредила стойку дорожного знака, протаранила бетонную опору железнодорожного моста. От удара авто отбросило на мусоровоз.

Водитель такси получил травмы и был доставлен в учреждение здравоохранения.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

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