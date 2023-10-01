закрыть
1 октября 2023, воскресенье, 13:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У Медведева началась истерика из-за ракет Тaurus

4
  • 1.10.2023, 12:59
  • 3,816
У Медведева началась истерика из-за ракет Тaurus

Неадекват потребовал ударить по заводам в Германии.

В Германии заявили, что страна должна немедленно доставить в Украину дальнобойные крылатые ракеты Тaurus, и украинцы имеют право использовать их для нанесения ударов по российской территории. На такие заявления уже истерически отреагировали в РФ.

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram угрожает Германии ударами по заводам, на которых производят эта боеприпасы, сообщает УНИАН.

«Глава комитета по обороне ФРГ с труднопроизносимой фамилией… требует немедленно поставить (Украине — ред.) ракеты Тaurus, чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения нашей армии. Мол, это соответствует международному праву. Ну, в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву…», - заявил Медведев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип