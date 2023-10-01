У Медведева началась истерика из-за ракет Тaurus 4 1.10.2023, 12:59

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Неадекват потребовал ударить по заводам в Германии.

В Германии заявили, что страна должна немедленно доставить в Украину дальнобойные крылатые ракеты Тaurus, и украинцы имеют право использовать их для нанесения ударов по российской территории. На такие заявления уже истерически отреагировали в РФ.

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram угрожает Германии ударами по заводам, на которых производят эта боеприпасы, сообщает УНИАН.

«Глава комитета по обороне ФРГ с труднопроизносимой фамилией… требует немедленно поставить (Украине — ред.) ракеты Тaurus, чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения нашей армии. Мол, это соответствует международному праву. Ну, в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву…», - заявил Медведев.

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