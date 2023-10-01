«Нужно партнера найти подходящего, чтобы не ленился и любил путешествовать» 1 1.10.2023, 13:12

Белорусы рассказали, как и где планируют встретить старость.

Специально к Международному дню пожилых людей сайт EX-PRESS.BY спросил белорусов и белорусок, в какой стране они бы хотели жить на пенсии.

«На старасці хацела бы весці актыўны лад жыцця, мець магчымасць вандраваць»

Наталля, Польшча:

— За апошнія гады ў мяне паламалася функцыя планавання на доўгі час. Толькі цяпер пачынаю планаваць на тэрміны большыя за тыдзень. Але да пенсіі далека, таму пытанне даволі складанае. Паспрабую памысліць. На старасці хацела бы весці актыўны лад жыцця, мець магчымасць вандраваць. І жыць не проста ў адной краіне, а час ад часу з'язджаць у іншыя.

Асноўнай магла бы быць Беларусь. Беларускі клімат даволі суровы, а вось лета добрае і ўраджайнае на грыбы-ягады, яблыкі і агуркі. З надыходам холада я б ехала ў цеплыя месцы, такіх на Зямлі хапае. Вельмі мне даспадобы клімат канарскіх (Гішпанія) выспаў ці партугальскай Мадэйры.

Лена, Беларусь:

— Я нигде особо не была, так что мне сложно выбирать из того, чего не знаю. Я Болгарию люблю, но опять же, сложно сказать, хотела ли я бы там прям жить. Да и не уверена, что на пенсии смогу себе что-то позволить... Хочу быть гражданкой мира, по несколько месяцев жить в разных странах, чтобы была возможность самой оценить плюсы и минусы и, опираясь на свои ощущения, выбрать идеальный вариант.

Лана, Польша:

— Вероятнее всего это будет Польша или Бали. Польша — потому что я тут живу, тут работает мой муж. Я пытаюсь построить карьеру в искусстве. На Бали совсем другая жизнь, и мне нравится там климат, атмосфера и свобода. Время покажет, какой уголок я выберу.

«Здесь прекрасно жить в старости, если у тебя европейская пенсия»

Кристина, Монтенегро:

— В Черногории. Здесь прекрасно жить в старости, если у тебя европейская пенсия. Размеренная жизнь, невероятно вкусные овощи и фрукты, горы, море, приветливые люди. Для старости — это то, что нужно. Для молодых людей — нет.

Виктория, Словакия:

— Я б у моря, наверное, хотела встретить пенсию, или в горах. В Татрах холодно, в Карпатах не хочу. Искать стоит горы потеплее. Может, встречу старость у моря во Франции или в Испании у океана. Душа лежит в том направлении. А может приеду в город, где родилась. Маленький, провинциальный, застрявший в 90-х. Зато там есть река, близкие и могилы предков. Старость подкрадывается. Стоит задуматься о пенсии, финансах и месте, где встречу смерть.

Зоя, Беларусь:

— В Швейцарии. Там вкусный шоколад и есть горы. Правда, столько планов на жизнь, столько хочется успеть. Ощущаю себя лет на 16, хотя уже замужем и работаю в государственной структуре.

«Нужно подготовиться, и партнера найти подходящего, чтобы не ленился и любил путешествовать»

Илья, Беларусь:

— Даже не задумывались об этом. Сейчас в голове планы об обустройстве дома, хочу баню на века собрать, найти хорошую школу для сына. Дома мне нравится, не хочется эмигрировать. Построить дом, родить сына, посадить дерево — все это можно сделать на Родине. Возможно, и пенсию встретить тоже тут.

Анна, Литва:

— Я б, наверное, хотела жить в Беларуси, но при этом бы путешествовала по миру. Как бабули и дедули из Японии или Китая. Их толпами даже в Эрмитаж привозят, в Лувр. Классно. Всегда смотрела на них и думала, что буду со своим дедком так ездить. Говорю, и мурашки по коже побежали. Вроде не скоро это все, а вроде и близко. Нужно подготовиться, и партнера найти подходящего, чтобы не ленился и любил путешествовать.

Катерина, Польша:

— Италия. Это колоритная и потрясающая страна. Каждый раз приезжаю и наслаждаюсь по полной. Менталитет сильно отличается от нашего, и я скорее итальянка. По крайне мере, стараюсь быть похожей.

Настасся, Польшча:

— Яшчэ не вырашыла. Вельмi складанае пытанне, i зараз няма адказу на яго. Мы жывем у Польшчы, нам падабаецца тут. Праўда, не магу сказаць, дзе будзем з сям'ей, калi я буду на пенсii.

«У вольнай Беларусi!»

Алесь, Лiтва:

— Францыя! Краiна славіцца сваей багатай гісторыяй, і ўсюды можна знайсці гістарычныя помнікi, замкi, саборы і музеi. Я хачу атрымліваць асалоду ад мастацтва, архітэктуры і культурных падзеяў, ад вытанчанай кухнi, ад багацця французскіх страў і вінаў. Францыя мае адну з высокіх адзнак якасці жыцця ў свеце, есць з чаго выбраць: ад жывапісных узбярэжжаў да горных вяршыняў.

Ольга, Польша:

— У моря или океана. Я очень люблю путешествовать, даже в горы хожу, но вот старость встретить хочется у моря. Это может быть Испания, Франция или Италия.

Алена, Беларусь:

— Спадзяюся, што да пенсіі я яшчэ паспею наведаць шмат краін, каб свядома выбраць тую, дзе застануся.

Андрэй, Грузiя:

— У вольнай Беларусi!

Анастасия, Беларусь:

— Знать бы, где через пару лет окажемся. Жизнь-то непредсказуемая. Вариантов очень много. У каждого есть свои плюсы и минусы. В эмиграции были, знаем, что это такое. Пока дома лучше.

Юлiя, Iталiя:

— Якое цяжкае пытанне. Ну, у ідэале я бы хацела мець магчымасць жыць на дзве краіны. Беларусь і якая-небудзь паўдневая Еўропа.

Аляксей, Польшча:

— Хацелася б жыць у Беларусі, безумоўна. У якім-небудзь маленькім горадзе.

Наддзея, Швецыя:

— Я хачу жыць у Беларусі на шведскую пенсію.

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