Момент взрыва возле МВД Турции в Анкаре попал на камеры наблюдения 1 1.10.2023, 13:24

Неизвестные подъехали на легковом коммерческом автомобиле серого цвета.

Взрыв, устроенный террористом-смертником в столице Турции Анкаре 1 октября, сняла камера видеонаблюдения. Инцидент произошел перед зданием Главного управления безопасности МВД страны.

Один из преступников активировал взрывчатку, которую пронес на себе. Второй был нейтрализован силами безопасности, передает Hürriyet.

Ролик был снят камерой наружного наблюдения около 9:30. На кадрах зафиксирован момент детонации. Люди, которые шли по бульвару Ататюрка, после взрыва начали убегать подальше от места ЧП. В районе также было слышно звуки стрельбы.

Турецкие правоохранители сообщили, что двое злоумышленников подъехали к въездным воротам государственного учреждения на легковом коммерческом автомобиле серого цвета.

Они были вооружены. Один погиб из-за взрыва, второго застрелили полицейские. На втором тоже была бомба, которую террорист активировать не успел. Заявляется, что саперы могут ее снять и контролируемо обезвредить.

В результате произошедшего легкие травмы получили двое турецких правоохранителей. Власти страны осудили теракт и пожелали потерпевшим скорейшего выздоровления.

После инцидента все дороги в радиусе 500 метров от здания МВД были временно перекрыты, а Генеральная прокуратура Анкары начала расследование.

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