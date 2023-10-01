«К нам часто приезжали иностранцы и много теплых слов говорили» 1.10.2023, 13:34

1,232

Белорусская семья променяла квартиру на дом в деревне и обставила его раритетными вещами.

Елена и Сергей называют себя первооткрывателями агроусадебного бизнеса в Рогачевском районе. Местом приема гостей стал их дом. Супруги обставляли интерьер раритетными вещам белорусского быта еще до того, как это стало мейнстримом. Как залы музея выглядят не только комнаты дома, но и весь двор. Они умудрились превратить хозпостройки в аутентичные места для отдыха.

Realt.by рассказывает историю семьи и показывает их коллекцию вещей.

Дом Сергея и Елены находится у самой трассы и как будто встречает гостей у въезда в город. Получается символично, ведь и название деревни — Стреньки — намекает на скорое прибытие в одну из столиц белорусской сгущенки.

Семья переехала сюда в 2006 году. До этого Елена часто наблюдала за тем, как строится ее будущий дом.

— Помню, когда проезжали мимо него, всегда родителям говорила: «Какой здоровый. Зачем он им такой большой?». А теперь тут живу. Предыдущий владелец возводил его для своей дочери. Он был прорабом, поэтому в качестве этого дома мы были уверены.

— Мы решили переехать за город, потому что нас тянуло на природу, к грядкам — дополняет супругу Сергей. — В конце концов, продали квартиру за 6 тысяч долларов и еще взяли кредит в 9 тысяч на покупку этого дома. Переехали мы быстро, даже не выплатив всю сумму хозяину. Дочка должна была идти в школу — и учебный год хотелось начать в новом месте.

Пара вспоминает, что жили в пустой коробке. Первую зиму было нелегко: ни туалета, ни душа. Мылись в тазике. На следующий год они уже провели коммуникации.

На 126 квадратов приходится два обустроенных этажа и временно пустующий третий. Елена говорит, что очередь дойдет и до него, ведь он с двумя балконами — весьма перспективная планировка.

— Нам пришлось сделать много всего за первые несколько лет. Мы утеплили стены, поменяли оконные рамы, сделали небольшую перепланировку, выделив веранду и отапливаемую летнюю кухню. По нашей стороне не проходит газовая труба, поэтому, помимо парового отопления, появилось электрическое.

Дом сделан из блоков и облицован кирпичом. Между ними засыпалась известь для поглощения влаги. И это сработало — везде сухо.

— Пока разобралась тут с отоплением, между делом думала: «А может его продать и вернуться в квартиру?». Я с детства знала, что такое жизнь в деревне, но все меняется, когда ты становишься хозяйкой дома, а не просто гостем. Было тяжело первое время, но сейчас я отсюда уже точно никуда не уеду.

В какой-то момент дом стал для ребят бизнесом. Они открыли здесь агроусадьбу. По их словам, первую в районе.

— Она пользовалась большой популярностью. К нам часто приезжали иностранцы и так много теплых слов говорили. Честно, сперва я не понимала, что у нас тут такого. Даже волновалось иногда, мол у кого-то евроремонты, а у нас все в старых вещах. Но как оказалось, мы тогда все не понимали, какой ценностью они обладают, — рассказывает Елена и проводит небольшую экскурсию.

Внутри все увешано аутентичными предметами. Взгляд то и дело скачет с одного места на другое. Оживляют интерьер букеты цветов, которые выращивает Елена. Через день в комнатах появляются новые композиции — и так круглый год.

Веранда заменяет супругам террасу. Здесь они проводят большую часть времени летом. Для удобства тут стоит диван, рядом — столик и кухонька, где варится кофе. На стенах висят семейные находки. Например, раму Елена нашла в заброшенном доме, отшлифовала и покрасила. Сколы и трещины остались, но теперь они выглядят богаче. Есть тут даже оконная рама из дома дедушки Елены. Она провела там все детство, а эта часть хаты возвращает теплые воспоминания.

— Сеть для ловли рыбы стала местом для фотографий. В углу стоит прялка моей бабушки. Она занималась вязанием пуховых платков, но их у нас не осталось, — показывает Елена. — Так как я работала учительницей, первая коллекция состояла из книг. Потом пошла в ход посуда: советские сервизы и вазочки. Сейчас она считается винтажной, а тогда была просто красивой и современной. После — колокольчики, статуэтки, тарелки с разных стран, где бывала дочь. Мы забирали вещи от бабушек и находили им места дома. У нас экспонатов деревенского орудия труда и быта больше, чем в музее. Этими вещами любуются и пользуются по сей день.

Елена сразу подтверждает слова делом и сервирует стол с ноткой деревенского шарма: тут и листики зелени на блюдце, и разные цветы в тарелках и на столе. Хозяйка дома признается, что все делает с хорошим настроением и желанием проживать каждую минуту красиво. Пусть даже на завтрак будет только хлеб и кофе.

— Я могу проснуться и развести такую деятельность! Как говорит дочь: «Мама психанула! Мама психанула и выкинула кухню», — смеется Елена. — Кухню я и правда поменяла: одну часть шкафчиков перекрасила, другую — выбросила. Свободное место занял отшлифованный бабушкин комод. Хочу найти такой же, чтобы все здесь гармонично смотрелось. Машинка Singer, которая принадлежала матери Сергея, переезжает с нами с места на место. Много работ мы покупали у местных ремесленников, чтобы и их поддержать, и сохранить культуру региона.

В кухне висит коллекция вышивок. Большинство из них — найденыши из заброшенных домов. В столовой, у зеркала, стоит еще одна интересная находка — тумба-комод. Семья переделала в нее немецкие ящики из-под снарядов 1939—1943 годов. Предыдущие владельцы хранили в них зерно и муку.

— Рушников у нас немного, но они все с историей. Один достался мне от мамы, ему около 50 лет. Бережно храним рушник 1912 года. Он необычный, так как кружево и узоры ткались отдельно, а потом их уже пришивали на полотно. Я некоторое время еще работала в музее и могу сказать, что рушники обычно делали на всю длину дома. В быту они служили полотенцем: один конец был для того, чтобы руки вытирать, второй — для лица. Есть не только рушники для дома, но и свадебные и похоронные. На юге Беларуси часто можно увидеть на крестах разноцветные ленточки — это такая замена рушника. Один конец опускался в землю, второй вешали на крест, чтобы душа поднималась по нему. В деревнях, где проживают католики, на праздник усопших люди вывешивают рушники на окна с концами на улицу. Так, по традиции, душа в этот день находит путь домой.

Сохранила семья и первое жилое помещение на участке — времянку с печкой. Сейчас там полноценный музей. Сергей и Елена мечтают еще о террасе, хотя на их участке мест для уединения и отдыха хватает. Например, в поветке стоят два кресла, а стены увешаны разными орудиями труда. Здесь можно спрятаться от жары и насладиться тишиной. Комната граничит с теплицей, через которую проникает естественный свет. Листья от растений соприкасаются со стеной, как будто подслушивают разговоры. На деле все выглядит просто, зато как уютно.

— Поверьте, это еще не все, что у нас есть. Много вещей мы пока так и не отреставрировали: чемоданы, рубанки, ткацкий станок, куфар, весы, инструменты для изготовления обуви и многое другое, — делится Сергей.

Каждый человек сам решает, как ему жить и чем себя окружать, говорят хозяева.

— Наш дом впитал дух истории, каждая вещь несет заряд жизненных сил, науки. Двигаться вперед можно оглядываясь назад — на труд предков. У каждого народа должна быть история и люди, которые передадут наследие другим поколениям. Думаю, что дочь сохранит многие эти вещи. Мы ее так воспитывали. Для меня наслаждение находиться среди этих предметов, так как они были сделаны с любовью. И мы их очень любим.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».