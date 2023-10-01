Невзоров: С Путиным возможны эксцессы 1.10.2023, 13:58

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Даже сибирская тайга перестала быть безопасным местечком.

Личные границы Путина неумолимо движутся, сокращаясь до размеров камеры в Гааге, пишет известный публицист Александр Невзоров:

— Теперь он боится «высунуть нос» не только в ЮАР, Бразилию или Ботсвану. Даже сибирская тайга уже не является для него безопасным местечком.

Праздновать свой ДР среди шишек и шойг Путин не решился. Тайга, без колебаний была вычеркнута ФСО из списка возможных мест «отмечания» пакостной даты 7 октября.

Это понятно. Для того, чтобы диктатор мог чувствовать себя относительно уютно, окрестности Енисея надо густо покрыть комплексами С-400, под каждым мухомором разместить снайпера и проверить всех щук и бурозубок на лояльность.

Более того, из тайги придется удалить всех песцов.

Встреча с песцом может быть воспринята болезненно, как путиным, так и его свитой.

Возможны эксцессы.

7 октября - мрачнейший день человечества.

«Снигиревка» (роддом №6), где упырь 71 год назад появился на свет - стала проклятым местом даже по меркам Питера.

(Роддом №6, надо сказать, вообще отличился по части наполнения мира самой отборной нечистью).

Теперь, готовясь принять очередного младенца, каждый акушер «Снегиревки» невольно бросает взгляд на шкафчик, в котором хранятся щипцы Ван Хувеля.

Те самые, которых почему-то не оказалось под рукой 7 октября 1952 года.

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