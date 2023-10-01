Момент взрыва на авиазаводе в Смоленске попал на видео 1.10.2023, 15:12

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Очевидцы засняли полет дронов.

Днем 1 октября в российском городе Смоленск прогремели взрывы. Очевидцы заявили, что несколько дронов пролетели в направлении авиазавода и аэродрома.

Оккупанты пытались сбить БПЛА с помощью стрелкового оружия. Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы.

Один беспилотник пытались сбить в районе Смоленского авиационного завода, который расположен по адресу ул. Фрунзе, 76. Завод входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Возле предприятия была слышна автоматная очередь, которая говорит о том, что россияне хотели обезвредить беспилотник со стрелкового оружия.

Очевидцы сняли на видео момент полета БПЛА в районе одной из автомоек, которая расположена в нескольких сотнях метров от авиазавода. Однако судя по звукам на видео, попытки оккупантов оказались тщетны.

При этом кремлевские пропагандисты утверждают, что дрон был не один. Местные жители сняли на видео БПЛА, который мощно взорвался в одном из районов Смоленска.

Напомним, в России 1 октября пожаловались на новую атаку дронов и обстрелы. Сообщения о БПЛА поступали из Сочи (Краснодарский край) и Смоленской области. Воздушная тревога и взрывы прогремели в городе Шебекино Белгородской области.

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