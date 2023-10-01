«Путин уже ослабел» 1.10.2023, 15:19

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Натан Щаранский рассказал, как закончится война РФ против Украины.

Угроза военного переворота в России вполне реальна, так как диктатор сильно ослаб из-за провальной войны против Украины.

Такое мнение высказал известный советский диссидент, уроженец ныне оккупированного Донецка Натан Щаранский в интервью Дмитрию Гордону.

«Сценарий, как я его вижу… Чем больше Путин не выигрывает, тем слабее он внутри. Слабый диктатор не сможет удержать власть… С моей точки зрения, еще 2-3 мощных победы (я знаю, какой трудной, дорогой ценой это дается) и армия произведет переворот в России», - рассказал Щаранский.

Он подчеркнул, что сменить власть в современной России способны только те, кто имеет рычаги на власть и силовой ресурс. И, скорее всего, на такой решительный шаг пойдет армия.

Эксперт уточнил, что в высшем руководстве Минобороны РФ растет недовольство Кремлем по мере того, как в ходе войны погибают и попадают под репрессии генералы.

«Ситуация (военный мятеж - ред.) с Пригожиным показала, насколько он далеко не все контролирует. В конце концов стойкость Украины сделает так, что произойдет переворот. Это не значит, что там будет демократия. Но, я думаю, как только его уберут, война с Украиной закончится… Он уже ослабел», - констатировал диссидент.

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